Una relación de pareja puede parecer sólida al inicio, pero con el paso del tiempo, ciertas actitudes o palabras pueden desgastarla sin que nos demos cuenta. Así lo advierte el psicólogo y autor Jeffrey Bernstein, quien trabaja desde hace varios años ayudando a personas a mejorar sus vínculos amorosos.

Según el experto, muchas relaciones fracasan no por grandes problemas, sino por frases aparentemente pequeñas que se repiten con frecuencia.

Bernstein explicó en un artículo para Psychology Today que, cuando comenzamos una relación, solemos mostrar nuestra mejor versión, pero con el tiempo, bajamos la guardia y empezamos a reaccionar de formas que pueden herir al otro.

Debido a la rutina, solemos reaccionar de formas que pueden herir al otro. (Foto referencial: katemangostar / Freepik)

“Permitimos respuestas que no se sienten bien”, señaló. Si estas formas de comunicarse se vuelven habituales, el vínculo está “condenado al fracaso”.

El psicólogo advierte sobre tres frases que nunca deberíamos decirle a nuestra pareja: “estás exagerando”, “no es para tanto” y “eres demasiado sensible”. Aunque puedan parecer inofensivas o incluso bien intencionadas en medio de una discusión, Bernstein afirma que este tipo de comentarios son percibidos como juicios y pueden hacer sentir al otro ignorado o rechazado.

“Incluso si estás tratando de calmar la situación, estas respuestas pueden parecer despectivas”, explicó.

Algunas frases, aunque inofensivas, pueden desgastar nuestra relación sin que nos demos cuenta. (Foto referencial: Drazen Zigic / Freepik)

Para ilustrar su punto, Bernstein compartió el caso de una paciente llamada Lisa. “Hace unos años vino a verme porque tenía problemas en su matrimonio con Aaron”, recordó. “Ella me decía: ‘Al principio, Aaron me decía que estaba loco por mí. Pero en los últimos años, solo me dice que estoy loca cuando intento hablarle de cosas importantes de nuestra relación’”.

Lamentablemente, su matrimonio terminó unos meses después.

El experto también señala otras actitudes que pueden debilitar la relación, como “llevar la cuenta” de quién hace qué: quién pidió disculpas la última vez, quién inició la intimidad o quién limpió la casa.

La clave para una relación feliz y duradera es la capacidad de entendimiento y tener conversaciones constructivas. (Foto referencial: Freepik)

Por último, advierte sobre el peligro de cerrarse al diálogo. “El sello de una relación sana es la capacidad de tener conversaciones tranquilas y constructivas”, escribió.

Cuando uno de los dos se niega a hablar o se encierra en el silencio, eso es una señal clara de que el vínculo podría estar en peligro.

Cómo mejorar la comunicación en pareja

Para tener una buena comunicación en pareja, es fundamental escuchar activamente a tu pareja sin interrumpir, buscando comprender su punto de vista. También es indispensable expresar tus propios sentimientos y necesidades de manera clara y directa, utilizando “yo siento” en lugar de “tú siempre haces”, lo que evita culpar y fomenta la empatía.

Además, es necesario evitar suposiciones y malentendidos preguntando en lugar de asumir. Resuelvan los conflictos juntos de forma constructiva, sin recurrir a gritos o sarcasmo. La clave es el respeto mutuo y el compromiso de ambos para comprender y apoyar al otro, incluso cuando haya desacuerdos.