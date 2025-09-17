Cuidar las encías es tan importante como cepillarse los dientes, aunque muchas personas solo piensan en sus dientes cuando se lavan la boca. Unas encías fuertes son clave para la salud general del cuerpo.

“La salud de las encías no se trata solo de mantener los dientes en su sitio. Se trata de proteger todo el organismo”, explicó al New York Post el cirujano oral y maxilofacial Dr. Jason Auerbach, fundador de MAX Surgical Specialty Management y Riverside Oral Surgery en Nueva Jersey.

“Ahora sabemos que la inflamación en las encías puede alimentar problemas sistémicos como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes”, agregó.

Auerbach recomienda un método poco conocido contra las infecciones producidas por bacterias: el uso de irrigador de agua, también conocido como water flossing. Este dispositivo emplea un chorro de agua a presión para eliminar la placa que se acumula en lugares difíciles de alcanzar.

Las encías mantienen los dientes firmes y crean una barrera que impide que las bacterias y los restos de comida lleguen a las raíces y al hueso maxilar. Si la placa no se retira, se endurece y forma sarro, liberando toxinas que provocan inflamación o gingivitis, que a la larga puede causar recesión de encías, pérdida de dientes y agravar problemas como diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias.

“La realidad es que casi la mitad de los adultos estadounidenses (47,2 %) padece algún tipo de enfermedad de las encías, según los CDC”, advirtió Auerbach, conocido en redes como @bloodytoothguy. “Y las consecuencias son más graves de lo que la mayoría imagina”.

Factores como una higiene deficiente, fumar, antecedentes familiares y enfermedades como la diabetes elevan el riesgo de enfermedad periodontal.

El uso del hilo dental sigue siendo esencial para limpiar entre los dientes, pero Auerbach asegura que el irrigador de agua es más sencillo y eficaz. “Llena el depósito con agua tibia, inserta la boquilla del irrigador y agáchate sobre el lavabo”, explicó.

“Debes apuntar la boquilla a la línea de las encías y asegurarte de limpiar tanto la parte frontal como la trasera de cada diente”, añade, recomendando usarlo dos veces al día para proteger dientes y encías.

Según el medio citado, un estudio realizado en la India reveló que el water flosser elimina mejor la placa en espacios de difícil acceso que el hilo tradicional.

Aunque no cuesta lo mismo que un hilo, hay modelos que van desde los 20 dólares.

“Debes comprar un irrigador que tenga suficiente presión y que no derrame agua por todas partes”, aconsejó el especialista, quien recomienda los de la marca Waterprik.

Cómo cepillarse los dientes correctamente

Para cepillarse bien los dientes, usa un cepillo de cerdas suaves y una pasta con flúor. Coloca el cepillo en un ángulo de 45 grados hacia la línea de las encías y haz movimientos suaves y circulares, no de ida y vuelta. Dedica al menos dos minutos a la limpieza, dividiendo la boca en cuatro zonas para no olvidar ninguna.

No te olvides de limpiar la lengua y el paladar, donde también se acumulan bacterias que causan mal aliento. Cepilla la parte externa, interna y las superficies de masticación de todos los dientes, llegando bien a las muelas del fondo.

Por último, enjuágate con agua o un enjuague bucal con flúor y usa hilo dental o irrigador para eliminar la placa entre los dientes, donde el cepillo no llega.

No olvides cepillarte al menos dos veces al día, especialmente antes de dormir para mantener encías y dientes saludables.

