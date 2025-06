Estos hábitos diarios que parecen inofensivos aumentan el riesgo de cáncer, según un científico biomédico

Un rebanada de pizza, una copa de vino o una agenda llena pueden parecer detalles sin importancia en la vida cotidiana; sin embargo, un científico estadounidense advierte que estos elementos, que muchos consideran inofensivos, podrían estar acercándonos a una enfermedad grave.

El Dr. Raphael Cuomo, profesor de medicina en la Universidad de California en San Diego, asegura que algunos comportamientos habituales, de repetirse constantemente, pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Su nuevo libro, Crave: The Hidden Biology of Addiction and Cancer, analiza cómo las actividades diarias pueden tener un gran impacto en la salud a largo plazo.

Según el científico, el estrés crónico, el consumo frecuente de comida rápida, y el de alcohol y drogas están estrechamente relacionados con un mayor riesgo de cáncer.

“Crave revela cómo hábitos modernos como vapear, comer en exceso o el uso diario de cannabis secuestran nuestra biología”, dijo en conversación con el medio Daily Mail. “Estos comportamientos dañan silenciosamente la capacidad del cuerpo para repararse. Con el tiempo, abren la puerta al cáncer. No se trata de genética o mala suerte. Se trata de las decisiones que tomamos todos los días”.

Fumar y beber alcohol están fuertemente relacionados con un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer. (Foto referencial: Freepik)

Uno de los hábitos que más preocupa al experto es el consumo frecuente de comida rápida. Lo llama “veneno lento”, ya que sus efectos no se sienten de inmediato, pero sí pueden causar daños importantes con el tiempo. Investigaciones recientes encontraron que muchos productos de cadenas como Starbucks y Sweetgreen contenían altos niveles de ftalatos, unos químicos presentes en envases que imitan las hormonas del cuerpo y son relacionados con el cáncer de mama y el linfoma.

El alcohol y el tabaco también son motivo de preocupación. El Dr. Cuomo recuerda que fumar es responsable del 30% de las muertes por cáncer en Estados Unidos y está vinculado a distintos tipos, como pulmón, cuello, vejiga y cerebro. En cuanto al alcohol, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, colon, hígado y esófago. Solo en EE. UU., unas 20,000 personas mueren cada año por cánceres relacionados con el alcohol.

Según el medio citado, estudios internacionales también mostraron cómo la combinación de fumar y beber puede tener efectos aún más graves. Investigadores en Alemania descubrieron que solo 100 cigarrillos en la vida (el equivalente a uno por semana durante dos años) aumentan el riesgo de cáncer de colon en un 59%. Además, tomar una o dos copas de alcohol al día puede elevar ese riesgo en un 39%, y cada bebida adicional suma un 2% más.

Otro factor que suele pasarse por alto es el sueño profundo. El Dr. Cuomo lo describe como “la herramienta más subestimada” para reparar los daños del cuerpo causados por adicciones. Durante el sueño profundo, el cuerpo repara tejidos, regula hormonas, elimina desechos y refuerza el sistema inmunológico.

La comida chatarra está ligada a un mayor riesgo de varios cánceres. (Foto: Freepik)

El experto agregó que el estrés crónico y la ansiedad pueden debilitar las bacterias beneficiosas del intestino, lo que facilita el crecimiento de tumores, especialmente en casos de cáncer colorrectal.

Finalmente, el Dr. Cuomo compartió varios consejos para tener una vida más saludable, destacando que la verdadera raíz del problema no es darse gustos ocasionales, sino el volverse adictos a ello. “La verdadera amenaza no es un solo cóctel o una rebanada de pastel. Es el antojo que te lleva una y otra vez”, explicó.

“Ese deseo es lo que desgasta las defensas del cuerpo. Les digo a las personas que prueben su autocontrol. Empiecen con una semana de abstinencia. No para siempre. Solo siete días. Ese pequeño reinicio revela mucho”. Añadió. “Durante ese tiempo, enfóquense en la recuperación física. Duerman profundamente. Muévanse. Coman alimentos reales. Pasen tiempo con personas en quienes confían. La adicción prospera en el aislamiento. La recuperación comienza con la reconexión”.

El experto destaca que muchos subestiman la importancia de un buen descanso, ya que es fundamental para la salud física y mental. (Foto: Freepik)

Cómo tener una vida saludable

Para tener una vida saludable, MedlinePlus sugiere incluir diversas prácticas en el día a día para mejorar el bienestar físico y mental, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardíacos, cáncer o derrames cerebrales.

El portal destaca la importancia de la alimentación y el ejercicio físico. Recomienda consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, mientras se limitan las grasas saturadas, azúcares y sal. Además, aconseja realizar actividad física de forma regular, incluso con sesiones cortas de 30 minutos diarios, para fortalecer el cuerpo, mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía.

Más allá de la dieta y el ejercicio, MedlinePlus recomienda no fumar y moderar el consumo de alcohol (o evitarlo por completo si hay antecedentes de alcoholismo), priorizar un sueño adecuado, manejar el estrés a través de técnicas de relajación, y mantener una buena salud mental.

Por otra parte, realizar chequeos médicos periódicos y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud también son cruciales para la prevención de enfermedades.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí