La manera en que un viajero interpreta el trato que recibe puede variar considerablemente dependiendo de la cultura. Lo que para una persona puede parecer una actitud grosera, para otra puede ser simplemente una forma diferente de comunicarse. Aun así, viajeros, usuarios de internet y especialistas en turismo compartieron experiencias que permiten conocer cuáles son algunos de los destinos donde los visitantes dicen haberse sentido menos bien recibidos.

París ocupa el primer lugar de esta lista. Jo Hayes, fundadora de EtiquetteExpert.org, explicó al Daily Mail que una de las principales dificultades para algunos visitantes está relacionada con el idioma: “Los parisinos no siempre tienen las actitudes más amistosas, principalmente hacia quienes no hablan francés”.

La percepción hacia los turistas estadounidenses también estaría relacionada con determinadas diferencias culturales. Entre ellas aparecen el desconocimiento del francés, la resistencia a determinadas formas de saludo, las expectativas respecto al aire acondicionado y el rechazo de algunos visitantes a ciertos platos tradicionales franceses.

Sin embargo, Hayes también advierte que esta actitud no necesariamente puede generalizarse a todo el país, ya que otras regiones pueden resultar mucho más acogedoras.

Italia también aparece entre los destinos cuestionados

Italia ocupa el segundo puesto de la clasificación. Una persona que compartió su experiencia en Reddit aseguró haber encontrado actitudes poco acogedoras durante su viaje: “Me ha sorprendido lo poco acogedores que parecen los habitantes. Muchas interacciones se han sentido cortantes o impacientes, y algunas personas incluso miraron mal a mi familia por lo que parecía ser ninguna otra razón que ser estadounidenses. Ha sido decepcionante, especialmente porque he viajado bastante y nunca había sentido este nivel de tensión”.

Otro usuario planteó una posible explicación: Italia recibe enormes cantidades de visitantes y algunos de sus principales destinos turísticos están constantemente saturados. Esa presión podría contribuir al cansancio o hartazgo de algunos residentes.

Italia, Alemania, Corea del Sur, Nueva York y Montenegro también figuran en el listado. (Foto referencial: Pixabay)

La situación también se ve reflejada en imágenes virales de zonas turísticas abarrotadas, con calles bloqueadas por visitantes y grandes grupos de personas tomando fotografías.

La opinión sobre los estadounidenses tampoco es uniforme. Un guía turístico los describió como clientes especialmente difíciles y afirmó: “Los estadounidenses de alto nivel que se alojan en el Four Seasons están entre mis clientes más difíciles”.

“Son engreídos, groseros, exigentes y te harán esperar durante horas”, agregó.

Otro guía, en cambio, destacó precisamente aspectos positivos de estos visitantes, como sus grandes propinas y su interés por la comida, el vino y la cultura italiana.

Alemania y Corea del Sur generan experiencias diferentes

Alemania también aparece en las experiencias negativas compartidas por turistas, especialmente estadounidenses.

Un usuario relató que incluso interacciones sencillas en oficinas de información turística, estaciones de tren y tiendas terminaron con respuestas que consideró groseras. Según su relato, recibió gestos de desaprobación, miradas inexpresivas e instrucciones en alemán pese a haber explicado previamente que no hablaba el idioma.

Pero algunos viajeros consideran que esta percepción puede estar vinculada más con las diferencias sociales que con una intención de ofender. “Los alemanes tienden a mantenerse reservados y no están muy interesados en las conversaciones triviales. Esto puede parecer grosero para los estadounidenses, pero no es nada personal”, explicó otro usuario.

Corea del Sur ocupa otro lugar en las experiencias recopiladas. Thomas Isacke, quien visitó el país y llegó hasta la zona desmilitarizada, contó al Daily Mail: “Sentí que a menudo me respondían bruscamente y, al caminar por las calles, parecía que la gente pasaba empujando. Tal vez estaba interpretando mal el lenguaje corporal y la franqueza, pero sentí que había un tono áspero”.

Otros viajeros, sin embargo, rechazaron esa visión y aseguraron haber recibido un trato muy amable durante sus visitas.

Varios viajeros defendieron estos destinos y señalaron que una sola percepción no necesariamente representa a toda su población. (Foto referencial: Pixabay)

Nueva York y Montenegro completan la lista

Nueva York demuestra que esta percepción no se limita a destinos internacionales. De acuerdo con el medio citado, los neoyorquinos aparecen entre los estadounidenses considerados menos amables. Una estudio realizado por Business Insider encontró que 34,3% de las personas consideraba poco amigables a los habitantes de Nueva York.

Las críticas, no obstante, recibieron una respuesta contundente de algunos residentes. Uno explicó: “No creo que seamos infelices; simplemente no tenemos tiempo para caminar despacio o conversar trivialmente. Siempre estamos en movimiento”. Otro defendió el comportamiento de los neoyorquinos: “Las personas de Nueva York son en realidad algunas de las más amables del mundo. La etiqueta en Nueva York consiste en no hacer perder el tiempo a otras personas ni invadir su espacio. Se favorece la eficiencia sobre las cortesías. Nos unimos especialmente bien”.

Montenegro completa el listado. Este pequeño país balcánico recibe más de 2,5 millones de visitantes al año, pero algunos turistas aseguran haber encontrado una actitud poco acogedora. Un usuario describió una experiencia especialmente negativa, mientras otros señalaron que la comida y los paisajes eran excelentes, aunque consideraban que parte de la población no apreciaba la presencia de turistas.

A pesar de estas experiencias, el propio material advierte que calificar de “grosero” a un destino entero implica una generalización. Las diferencias culturales, la saturación turística, las expectativas de los visitantes y las costumbres locales pueden influir en cómo se interpreta una interacción.

Por ello, la lista reúne percepciones y testimonios de viajeros y expertos, pero no significa que todas las personas de estos destinos tengan el mismo comportamiento.