Cuando te levantas por las mañanas, te enfocas rápidamente en las responsabilidades que debes realizar durante el día y es muy probable que no tiendas las sábanas . Quizás consideres que se trate de un simple descuido, pero este hábito va más allá. De hecho, expertos en psicología han identificado que las personas que no hacen su cama suelen tener tres rasgos en común. ¿Cuáles son?

Lo ideal es que cada persona tienda su cama ni bien se despierte. Esta simple acción no solo hace que el cuarto luzca ordenado, sino que también brinda una sensación de tranquilidad. Sin embargo, hay ciertas personas que no le toman la importancia adecuada.

Tender la cama te otorga distintos beneficios cuando inicias tu día. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Cuáles son los rasgos en común de aquellos que no tienden la cama?

En un primer momento, se pensaría que este desorden es un claro signo de pereza, pero no es así. En caso estés identificado con este hábito, revelaría que te agrada tener el control de tu espacio. Según el medio Caring Minds United, estas personas se consideran seres libres y que no ceden ante las exigencias de otros.

Un segundo rasgo bien definido de tu personalidad es que llevas un estilo de vida flexible. Sueles mostrar una actitud despreocupada y disfrutas de cada oportunidad que se te presenta.

Por último, los profesionales en salud mental concuerdan en que las personas, tanto hombres como mujeres, que dejan su cama desordenada demuestran una falta de rutina. Eso evidencia el tipo de crianza que recibieron desde la infancia.

Muchas personas están acostumbradas a no tender sus sábanas ni bien se despiertan. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué beneficios se obtiene al hacer la cama por las mañanas

En caso te resulte muy difícil tender tu cama, es necesario que cambies chip y te decidas ahora en cambiar ese hábito, ya que estás desperdiciando grandes beneficios a tu salud. Por suponer, iniciarías tu día con determinación, eliminarías excusas con soluciones prácticas y creas un entorno de motivación.

Es más, un artículo de Verywell Mind asegura que tender la cama correctamente reduce considerablemente el estrés y mejora la calidad de tu sueño.

