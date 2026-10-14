Cuando un gato pierde a otro animal con el que compartía sus días, su reacción no siempre resulta evidente para quienes conviven con él. Algunos dejan de comer como antes, otros cambian sus horarios de sueño o comienzan a maullar con mayor frecuencia. También hay felinos que buscan más compañía humana o modifican los lugares de la casa donde acostumbraban descansar. Estos cambios pueden pasar inadvertidos al principio, pero revelan una pregunta que muchos dueños se hacen después de perder a una mascota: ¿los gatos sienten el duelo?

El experto en comportamiento felino Jackson Galaxy sostiene que los gatos tienen una vida emocional más compleja de lo que solemos imaginar y que el duelo puede manifestarse de maneras distintas en cada animal. En uno de sus videos, dedicado a explicar cómo ayudar a los felinos a afrontar la pérdida, destaca que sus emociones no siempre se expresan de la forma que las personas esperan. Por eso, comprender sus hábitos, respetar sus tiempos y reconocer las señales de estrés puede ser fundamental para acompañarlos durante ese proceso.

Los gatos pueden sufrir la pérdida de un compañero, aunque no siempre expresen su tristeza de la manera que esperamos

Jackson Galaxy, conocido por su trabajo como presentador en el programa Mi gato endemoniado, explica que la relación entre los gatos y sus emociones puede resultar difícil de interpretar para las personas. “Los gatos tienen una vida emocional que a veces nos resulta misteriosa: en cómo procesan, en cómo se expresan y en cómo aman”, afirma. Su reflexión invita a observar con mayor atención las reacciones de estos animales, especialmente cuando desaparece de su entorno un felino con el que mantenían un vínculo cercano.

Según Jackson Galaxy, la pérdida de un compañero puede provocar cambios importantes en la conducta de un gato. Sin embargo, no todos reaccionan de la misma manera ni atraviesan ese proceso de forma visible. Mientras algunos buscan más contacto con sus dueños, otros parecen distanciarse, duermen durante más tiempo o modifican sus hábitos cotidianos. La ausencia de una reacción evidente no significa necesariamente que el animal no se haya visto afectado.

El duelo en los gatos puede provocar cambios en el sueño, el apetito y los maullidos. | Crédito: Pexels / Jelena Kazak

La pérdida de otro gato puede modificar el apetito, el sueño y los maullidos de los animales que permanecen en casa

Para explicar cómo puede manifestarse el duelo, Galaxy menciona el Companion Animal Mourning Project, un estudio realizado por la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en 1996. Según los resultados que cita el especialista, aproximadamente el 46% de los gatos incluidos en la encuesta experimentó una disminución del apetito después de la muerte de un compañero felino.

Jackson Galaxy advierte, además, que la ansiedad puede manifestarse mediante el acicalamiento excesivo. Si el gato se lame de manera insistente hasta desarrollar zonas sin pelo o lesiones en la piel, es importante consultar con un veterinario. La atención profesional permite descartar problemas médicos y determinar si necesita ayuda adicional para recuperar su bienestar.

Mantener los horarios de comida, el juego y las rutinas puede ayudar a un gato a adaptarse a la ausencia de su compañero

Ante la pérdida de otro animal, uno de los consejos centrales de Jackson Galaxy consiste en conservar las rutinas del hogar. El especialista resume esta idea en tres conceptos: rutina, ritual y ritmo. Para los gatos, que suelen encontrar seguridad en la previsibilidad de su entorno, mantener horarios conocidos puede ofrecer puntos de referencia mientras se adaptan a los cambios.

El juego también puede ayudar a mantener el vínculo con las personas y ofrecer momentos de interacción que no estén centrados exclusivamente en la ausencia. Las sesiones breves, los juguetes que estimulan la conducta de caza y los premios adecuados permiten conservar actividades conocidas, siempre que el gato muestre interés y no se le fuerce a participar.

El duelo en los gatos puede ser difícil de reconocer, pero sus hábitos pueden revelar cómo afrontan la pérdida de un compañero. | Crédito: Pexels / MuffinLand

Cómo acompañar a un gato durante el duelo sin confundir sus emociones con las de las personas

La reflexión de Jackson Galaxy apunta a reconocer que los animales pueden responder a una pérdida de formas que no siempre comprendemos. Aunque los gatos no expresen sus emociones mediante palabras, los cambios en sus hábitos, su apetito, sus vocalizaciones o su búsqueda de contacto pueden ofrecer pistas sobre cómo están afrontando una nueva situación.

Para acompañarlos, es importante mantener un entorno predecible, ofrecerles oportunidades de juego sin presionarlos y respetar sus momentos de aislamiento. También conviene observar si los cambios se prolongan, se intensifican o vienen acompañados de señales físicas que requieran una evaluación veterinaria. La paciencia no sustituye la atención profesional cuando el bienestar del animal está en riesgo.