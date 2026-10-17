Si te gusta tomar café o té muy caliente por la mañana, o tienes la costumbre de hacerlo a cualquier hora del día, quizá debas dejarlo enfriar antes de beberlo. Un estudio de la Universidad de Oxford asoció el consumo de bebidas muy calientes con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago. La investigación, realizada con cerca de un millón de personas en el Reino Unido, encontró que quienes preferían estas bebidas a temperaturas muy elevadas tenían un riesgo más de tres veces mayor que quienes las consumían tibias.

El estudio encontró una asociación, no una prueba directa de causalidad, entre consumir té o café muy calientes y un mayor riesgo de carcinoma escamoso de esófago. Quienes dijeron beberlos “muy calientes” presentaron un riesgo relativo 3.17 veces mayor frente a quienes los consumían tibios; aun así, el riesgo absoluto individual de este cáncer sigue siendo bajo, publicó BBC.

¿Qué es carcinoma escamoso de esófago? Es un tipo de cáncer que se origina en las células escamosas, que son las células delgadas y planas que recubren la superficie interna (mucosa) del esófago, precisa la Sociedad Española de Oncología Médica. Es uno de los dos tipos principales de cáncer de esófago (junto con el adenocarcinoma).

Té y café muy calientes podrían triplicar el riesgo de un tipo de cáncer de esófago (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ANALIZÓ EL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD?

Investigadores de Oxford Population Health evaluaron datos de 977,282 adultos de dos grandes cohortes del Reino Unido: el Million Women Study y UK Biobank. El trabajo se publicó en International Journal of Cancer y se centra específicamente en el carcinoma escamoso de esófago, no en todos los tipos de cáncer de esófago, según la plataforma en línea Medscape.

Después de considerar la cantidad de bebidas calientes consumidas, las personas que las preferían “calientes” tuvieron un riesgo relativo de 1.69, mientras que en quienes las tomaban “muy calientes” fue de 3.17, comparadas con quienes las preferían tibias. También se observó que tomar seis o más bebidas calientes al día se asoció con un 71% más de riesgo.

¿QUÉ SIGNIFICA “MUY CALIENTE”?

En las coberturas del estudio, “muy caliente” se asocia con bebidas de alrededor de 149 °F (65 °C) o más. Cabe precisar que la idea no es que el café o el té sean el problema por sí mismos, sino la temperatura a la que se consumen.

De acuerdo con los investigadores, el líquido humeante puede lesionar repetidamente el revestimiento del esófago y que esa irritación podría contribuir al proceso canceroso con el tiempo.

Los expertos aclaran que se trata de una asociación y no de una prueba directa de causalidad, pero recomiendan dejar enfriar las bebidas antes de tomarlas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DICEN ESPECIALISTAS?

El oncólogo Manuel Acuña señaló que el consumo de bebidas muy calientes es muy peligroso. “Desde los labios, la cavidad oral y la lengua, las temperaturas muy altas o factores irritantes directos en la mucosa pueden casuar hasta el 15% de estos tipos de cáncer. Pareciera algo muy sencillo, pero el café sale de la máquina a 158 °F (70 °C) y la recomendación es que debe ser por debajo de 131 °F (55 °C); entonces estas lesiones térmicas ocurren desde los 140 °F (60 grados Celsius)”, dijo a N+ Univision.

Ante ello recomendó diluir el té o café con agua fría e incluso pedir en la cafetería que le pongan un cubo de hielo para bajar la temperatura, o en su defecto dejar enfriarlas un poco antes de tomarlas.

También recordó que el tabaquismo y el alcohol siguen siendo los principales factores de riesgo establecidos para el carcinoma escamoso esofágico.