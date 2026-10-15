¿Acostumbras a enjuagarte la boca con agua inmediatamente después de cepillarte los dientes? Miles de personas realizan esta práctica. A primera impresión, se trataría de un método que no tiene una repercusión negativa, pero los expertos en salud bucal aseguran que este gesto restaría eficacia a la higiene diaria que estás realizando. ¿Por qué? Para saber la respuesta al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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El cepillado de los dientes es una práctica obligatoria que todo ser humano debe realizar, pues, de esa manera, se retira los restos de comida que quedan atrapados entre los dientes y así evitar la aparición de caries u otros problemas relacionados.

El cepillado con pasta dental garantiza el buen cuidado de la dentadura; sin embargo, gran parte de la población está acostumbrada a enjuagarse la boca con agua inmediatamente, sin saber que se trata de un hábito que perjudica el proceso realizado.

El cepillado de dientes se debe realizar después de ingerir cualquier tipo de alimento. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Por qué no debe enjuagarse la boca con agua después de cepillarse los dientes?

En una entrevista concedida a N+ Univisión , el odontólogo Víctor Lubín explicó la razón para evitar este paso durante el proceso del cepillado, resaltando que se está desperdiciando el flúor, el componente que protege al esmalte de la dentadura de alguna aparición de carie.

Entonces, cuando la persona se cepilla con la pasta dental y se enjuaga inmediatamente con agua está eliminando el flúor antes de que pueda actuar. Es así que el tiempo invertido en la limpieza dental ha sido en vano.

¿Qué hacer en esta situación? El especialista Lubín aconsejó a las personas que deben escupir el residuo del cepillado y mantener la frescura que ofrece la pasta dental por un total de 30 minutos. En ese tiempo, no se debe tomar alguna bebida ni comer.

“Es más como para que ese contenido de flúor que está en la pasta dental penetre en los dientes”, declaró.

Para el odontólogo Lubín, enjuagarse la boca después del cepillado está eliminando el flúor de la pasta dental que protege nuestra dentadura. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Y el enjuague bucal?

Si bien este producto líquido también es un aliado para el cuidado de los dientes, es necesario tener ciertas consideraciones. Para Víctor Lubín, se debe comprar un enjuague bucal libre de alcohol, ya que así se evita la irritación de las encías.

Eso sí, el odontólogo señala que este líquido debe usarse después de 30 minutos de haberse realizado el cepillado habitual; aconseja mezclar este líquido con agua en partes iguales para reducir su efecto.