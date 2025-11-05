Probablemente, eres una persona que está acostumbrada a dormir a altas horas de la noche y, cuando despiertas por las mañanas, estás profundamente agotada o no tienes esa motivación de realizar alguna actividad. Eso se debe porque no estás permitiéndote gozar de un óptimo descanso. Para ello, expertos en salud consideran que existe una hora determinada que aseguraría una buena noche de sueño . ¿Quieres descubrirlo? Entonces, presta atención a los siguientes párrafos.

Mediante su cuenta de TikTok, la doctora Kara Petrunick brindó la explicación de la teoría del ‘segundo aire’ que se produce entre las 11 p.m. y 1 a.m. Según lo indicado por la profesional, en caso estés acostumbrado a dormir en ese rango de horario, estás provocando un aumento adicional de cortisol.

“Por la noche, el cortisol debería estar en su nivel más bajo, ya que necesita permitir que la melatonina alcance su nivel máximo para inducir un sueño profundo y reparador. El cortisol y melatonina funcionan de forma opuesta”, explicó.

Según los expertos, dormir pasando las 11 p.m. ocasiona que los niveles de cortisol se eleven. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Eso no sería lo único, ya que acostarte después de las 11 p.m. incrementa las posibilidades de que te despiertes horas más tarde; es decir, en plena madrugada.

Desde otra perspectiva, el doctor William Lu, director médico de Dreem Health en California, indicó a Fox News Digital que la teoría del ‘segundo aliento’ es totalmente cierto. Según sus palabras, ocurre cuando el ritmo circadiano del cuerpo y la presión homeostática del sueño están “desincronizados”.

“Aunque te sientas cansado al principio de la noche, tu cuerpo puede ponerse temporalmente en alerta debido a un aumento natural del cortisol y de la temperatura corporal central, a menudo unas horas antes de tu hora habitual de acostarte”, indicó el doctor.

La mayoría de personas se quedan despiertas a altas horas de la noche por estas pendientes a sus móviles. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Cuál es la hora adecuada para dormir y vencer el ‘segundo aire’?

En las palabras de Kara Petrinuck, recomienda que la hora óptima para que un ser humano pueda acostarse es a las 10:30 p.m. De esa manera, estará previniendo el segundo pico de glucosa. Adicionalmente, considera que alrededor de las 6:30 a.m. sería la hora adecuada para despertarse.

Para ambos expertos, es necesario que se mantenga un horario de sueño regular con el propósito de favorecer un mejor descanso nocturno y alinear el ritmo circadiano.

De dormir en la hora adecuada, gozarás de un mejor sueño y te despertarás con mayor energía. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Consejos antes de ir a dormir

Mantén las luces tenues.

No pases mucho tiempo frente a las pantallas cuando estés acostado.

Realiza una rutina de relajación, como leer, meditar o hacer estiramiento.

No tomes bebidas que contienen cafeína.

No te alimentes de comidas pesadas

Evita realizar ejercicio intenso antes de dormir.