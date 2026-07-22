Es mucho más que un simple dolor de cabeza: se trata de una enfermedad neurológica que provoca un dolor intenso, generalmente pulsátil y localizado en un lado de la cabeza, que suele acompañarse de náuseas, vómitos y una marcada sensibilidad a la luz y al ruido, entre otros síntomas. Teniendo en cuenta que la migraña es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y cada vez es más común en adolescentes y adultos jóvenes, es importante saber todo lo que engloba ya que constituye una de las principales causas de discapacidad en personas menores de 50 años a nivel mundial. Hoy te lo explico de la mano del neurólogo Fernando Quijano.

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¿Qué es la migraña y cuáles son sus síntomas?

Desde MedlinePlus la describen como un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. A diferencia de las cefaleas comunes, los ataques de migraña pueden durar horas o incluso días, obligando a la persona a detener su rutina, aislarse en espacios oscuros y tranquilos, y, en muchos casos, faltar al trabajo, a la escuela o renunciar a actividades sociales y familiares. Esa combinación de dolor intenso, malestar físico y aislamiento hace que la migraña sea una condición crónica infravalorada, pese a ser uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en el mundo adulto.

“La migraña no es un simple dolor de cabeza. Se trata de una enfermedad neurológica que puede discapacitarte y afectar significativamente la calidad de vida, el rendimiento laboral y las actividades cotidianas. Cuando los episodios son frecuentes o limitan la rutina, es importante acudir a una evaluación médica”, explica el neurólogo de la Clínica Stella Maris.

La migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. (Foto: Atlantic Ambience / Pexels)

¿Cuándo acudir al neurólogo?

La migraña puede convertirse en una verdadera barrera para mantener un empleo estable, cuidar de la familia o cumplir con múltiples jornadas laborales, afectando de forma directa la calidad de vida y el bienestar emocional. Quienes la padecen describen cómo el dolor condiciona su desempeño en el trabajo, interrumpe el sueño y genera ansiedad ante la posibilidad de un nuevo episodio, lo que impacta las relaciones personales y el estado de ánimo.

Si bien no todos los dolores de cabeza requieren una atención especializada, existen señales que no deben pasarse por alto:

Dolor de cabeza que aparece varias veces al mes.

Episodios que duran varias horas o incluso días.

Náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz, al ruido o a los olores.

Necesidad frecuente de tomar analgésicos para aliviar el dolor.

Dolor que interfiere con el trabajo, los estudios o las actividades diarias.

Cambios en la intensidad, frecuencia o las características habituales del dolor.

Dolor acompañado de fiebre, rigidez de cuello, convulsiones, debilidad de alguna parte del cuerpo, dificultad para hablar o pérdida de conciencia.

La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. (Foto: Towfiqu barbhuiya / Pexels)

¿Por qué no todos los dolores de cabeza son iguales?

Las cefaleas pueden tener distintas causas. Algunas están relacionadas con tensión muscular, mientras que otras, como la migraña, tienen un origen neurológico y pueden presentarse junto con alteraciones visuales, mareos, dificultad para concentrarse o sensibilidad al ruido y la luz.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico se realiza mediante una adecuada historia clínica y examen neurológico completo. Cuando existen signos de alarma o se sospecha otra enfermedad, el neurólogo puede solicitar estudios complementarios para descartar otras causas.

“Un dolor de cabeza persistente o que cambia de forma no debe considerarse normal. Consultar a tiempo permite controlar mejor los síntomas y, sobre todo, descartar enfermedades que requieren un manejo diferente”, indicó el Dr. Fernando Quijano.

La recomendación es acudir a urgencias cuando el dolor es súbito, más intenso de lo habitual o se acompaña de dificultad para hablar, ver o moverse para así recibir un tratamiento oportuno.

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