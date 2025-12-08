Empezó la época del año que muchos disfrutan por las reuniones familiares, con amigos, salidas especiales y, sobre todo, por las delicias gastronómicas que se saborean en cada ocasión, aunque muchas vengan cargadas de un shock de azúcar para el organismo. ¿Te has puesto a pensar cómo daña un brindis a tu sonrisa? Hoy te explico, de la mano de un experto, cuáles son las bebidas típicas de Navidad que le hacen más daño a tus dientes.

Aunque forman parte de la tradición, el consumo de bebidas azucaradas y ácidas pueden generar algunos problemas como erosión dental, sensibilidad y caries si no se consumen con moderación.

Y es que, si bien muchas de ellas se toman en otras épocas del año, en diciembre se suelen acompañar de postres, panetón o dulces, aumentando la carga de azúcar. Además, muchas se beben lentamente durante horas, lo que prolonga la exposición del esmalte a la acidez.

La época navideña trae consigo celebraciones donde el champán, el cava y el vino son protagonistas. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

Las bebidas que más dañan tus dientes en diciembre

La Navidad es una época mágica, llena de celebraciones, comidas en familia y brindis con amigos; sin embargo, es importante "ser conscientes de qué bebidas navideñas afectan más al esmalte y cómo reducir su impacto”, según señala el Dr. Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú. Él también menciona las que pueden causar más daño si no se consumen con moderación:

Chocolate caliente: La mayoría de recetas navideñas incluyen azúcar, cacao, leche condensada, creando una mezcla espesa que se adhiere a los dientes. Esto alimenta a las bacterias responsables de la caries y mantiene el azúcar en la boca por más tiempo. Cocteles navideños: El alcohol reseca la boca, reduce saliva y deja a los dientes desprotegidos. Al mezclarse con azúcar (gaseosa, jarabes o jugos), el riesgo de caries se multiplica. Vino y espumantes: Son los protagonistas de los brindis de Navidad y Año Nuevo. Tanto el vino blanco como el tinto tienen pH ácido, creando un ambiente propicio para el crecimiento de las bacterias, además de debilitar el esmalte. Los espumantes, además, combinan acidez con azúcar residual, afectando doblemente el esmalte dental. Bebidas gasificadas: Las gaseosas aportan grandes cantidades de azúcar y contienen ácidos (fosfórico o cítrico) que erosionan el esmalte. Incluso las versiones “zero” y “light” siguen siendo altamente ácidas y dañinas. Jugos de frutas ácidas (limón, piña, maracuyá): Presentes en todas las cenas navideñas, especialmente en reuniones familiares. Su combinación de ácidos y azúcar erosiona el esmalte y favorece la aparición de caries.

No te prives de tomar un chocolate caliente, pero sí sigue una serie de pautas para mitigar su impacto en la salud bucal. (Foto: Julia Larson / Pexels)

Cómo reducir el impacto de las bebidas navideñas en los dientes

Limitar la frecuencia, no solo la cantidad: es mejor consumir la bebida en una sola ocasión que “picando” todo el día.

Acompañar con agua para reducir la acidez y limpiar la superficie dental.

Esperar 30 minutos antes de cepillarse después de bebidas ácidas.

Cepillado nocturno obligatorio, incluso si llegas tarde después de la cena navideña.

Uso de pasta fluorada y enjuague bucal con CPC (Cloruro de Cetilpiridinio) para contrarrestar la carga azucarada típica de diciembre.

Acudir a una revisión periódica con fines preventivos a su cirujano dentista, para llegar a estas fiestas con un estado bucal óptimo.

Otras acciones que te pueden ayudar a disfrutar de la Navidad sin dañar tu salud bucal es moderar la frecuencia del consumo de estas bebidas, usar una pajita para disminuir el contacto de los líquidos con los dientes, evitar combinar bebidas con alimentos cítricos y mantener buenos hábitos de higiene.

