Cada 3 de octubre, el Día del Novio vuelve a generar interés entre las parejas que buscan una ocasión especial para compartir un detalle o expresar su cariño. Aunque la fecha no tiene carácter oficial, su presencia en redes sociales ha hecho que esta celebración gane popularidad y se mantenga vigente en distintos países.

En medio de esta tendencia, las flores azules se han convertido en uno de los regalos más asociados con la jornada. Fotografías de ramos, dedicatorias y mensajes románticos suelen multiplicarse en las redes sociales durante el 3 de octubre, impulsando nuevamente la conversación sobre esta particular tradición.

Pero, ¿cómo surgió la relación entre el Día del Novio y las flores azules? La fecha y este detalle han quedado estrechamente vinculados por una tendencia que cada año despierta curiosidad entre quienes buscan conocer más sobre esta celebración.

¿Por qué se regalan flores azules el 3 de octubre?

Las flores azules se han relacionado con el Día del Novio del 3 de octubre principalmente por una tendencia que se hizo popular en redes sociales. Con el tiempo, regalar este tipo de flores se convirtió en uno de los detalles asociados a la fecha, especialmente entre parejas que buscan expresar su cariño de una manera diferente.

El color azul suele relacionarse simbólicamente con sentimientos como la confianza, la lealtad y la tranquilidad, por lo que las flores de este tono comenzaron a ganar espacio como una alternativa para demostrar afecto. Sin embargo, no existe una tradición oficial que establezca que deban regalarse flores azules por el Día del Novio.

Te contamos todos los detalles sobre el Día del Novio que se celebrará este 3 de octubre. ¿Es una fecha oficial? ¿Por qué se regalan flores azules? FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Flores azules: significado y origen de esta tradición

Las flores azules se asocian popularmente con la tranquilidad, la confianza, la lealtad y la estabilidad, valores que suelen destacarse en una relación de pareja. El color también puede relacionarse con la profundidad y con la idea de un vínculo duradero, debido a su conexión simbólica con la inmensidad del cielo y el mar. Por eso, un ramo azul puede funcionar como un mensaje de gratitud, apoyo y afecto hacia el novio.

El azul se vincula principalmente con:

Lealtad, confianza y seguridad en la relación.

en la relación. Calma, paz y serenidad , asociaciones que también aparecen en referencias citadas por medios sobre el simbolismo del color azul.

, asociaciones que también aparecen en referencias citadas por medios sobre el simbolismo del color azul. Gratitud, cariño y afecto por el apoyo recibido de la pareja.

por el apoyo recibido de la pareja. Compromiso emocional o amor duradero; algunos medios lo interpretan como “amor eterno” debido a la asociación del azul con la inmensidad del cielo y el mar.

Estos significados son simbólicos y culturales, no reglas universales de la floricultura. La interpretación concreta de un ramo depende de quien lo entrega y de la relación.

La tradición está vinculada con la expansión del llamado #NationalBoyfriendDay, una tendencia que comenzó a difundirse en Internet desde 2014 y que posteriormente llegó a distintos países de Latinoamérica. Con el crecimiento de esta celebración, las flores azules fueron adoptadas como uno de los regalos característicos para los novios, especialmente en países como Perú, México y otros de la región.