Cada 3 de octubre, el Día del Novio vuelve a generar interés entre las parejas que buscan una ocasión especial para compartir un detalle o expresar su cariño. Aunque la fecha no tiene carácter oficial, su presencia en redes sociales ha hecho que esta celebración gane popularidad y se mantenga vigente en distintos países.
En medio de esta tendencia, las flores azules se han convertido en uno de los regalos más asociados con la jornada. Fotografías de ramos, dedicatorias y mensajes románticos suelen multiplicarse en las redes sociales durante el 3 de octubre, impulsando nuevamente la conversación sobre esta particular tradición.
Pero, ¿cómo surgió la relación entre el Día del Novio y las flores azules? La fecha y este detalle han quedado estrechamente vinculados por una tendencia que cada año despierta curiosidad entre quienes buscan conocer más sobre esta celebración.
¿Por qué se regalan flores azules el 3 de octubre?
Las flores azules se han relacionado con el Día del Novio del 3 de octubre principalmente por una tendencia que se hizo popular en redes sociales. Con el tiempo, regalar este tipo de flores se convirtió en uno de los detalles asociados a la fecha, especialmente entre parejas que buscan expresar su cariño de una manera diferente.
El color azul suele relacionarse simbólicamente con sentimientos como la confianza, la lealtad y la tranquilidad, por lo que las flores de este tono comenzaron a ganar espacio como una alternativa para demostrar afecto. Sin embargo, no existe una tradición oficial que establezca que deban regalarse flores azules por el Día del Novio.
Flores azules: significado y origen de esta tradición
Las flores azules se asocian popularmente con la tranquilidad, la confianza, la lealtad y la estabilidad, valores que suelen destacarse en una relación de pareja. El color también puede relacionarse con la profundidad y con la idea de un vínculo duradero, debido a su conexión simbólica con la inmensidad del cielo y el mar. Por eso, un ramo azul puede funcionar como un mensaje de gratitud, apoyo y afecto hacia el novio.
El azul se vincula principalmente con:
- Lealtad, confianza y seguridad en la relación.
- Calma, paz y serenidad, asociaciones que también aparecen en referencias citadas por medios sobre el simbolismo del color azul.
- Gratitud, cariño y afecto por el apoyo recibido de la pareja.
- Compromiso emocional o amor duradero; algunos medios lo interpretan como “amor eterno” debido a la asociación del azul con la inmensidad del cielo y el mar.
Estos significados son simbólicos y culturales, no reglas universales de la floricultura. La interpretación concreta de un ramo depende de quien lo entrega y de la relación.
La tradición está vinculada con la expansión del llamado #NationalBoyfriendDay, una tendencia que comenzó a difundirse en Internet desde 2014 y que posteriormente llegó a distintos países de Latinoamérica. Con el crecimiento de esta celebración, las flores azules fueron adoptadas como uno de los regalos característicos para los novios, especialmente en países como Perú, México y otros de la región.