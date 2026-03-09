“Borrarlas” puede ser una ardua tarea, casi imposible, y hasta notarse más marcadas cuando la superficie está deshidratada y la piel se ve más áspera. De seguro has escuchado en más de una ocasión sobre la importancia de cumplir con tu rutina de skincare, usar protector solar a diario aunque no te expongas directamente al sol y de aplicarte cremas que te ayuden a cuidar todo tu cuerpo pero, ¿te has puesto a pensar hace cuánto no te tomas un tiempo para relajarte y devolverle el brillo a tu barrera cutánea?. Hoy te explico, de la mano de los expertos, cómo afrontar de la mejor manera estos cambios naturales de tu piel y no solo cuidar lo que ves en el espejo, sino ir más adentro.

¿Qué es la barrera cutánea y por qué importa?

La piel tiene una barrera protectora que funciona como un “escudo” natural y está formada por células unidas por lípidos (grasas buenas), y su trabajo es evitar que se pierda demasiada agua, protegernos de irritantes, contaminación y bacterias, y mantener la piel flexible.

Cuando está sana, la piel luce más uniforme, se siente suave y se irrita menos; sin embargo, también se debilita y es ahí donde aparezcan la resequedad extrema, picor, enrojecimiento, sensación de tirantez e incluso otras condiciones de la piel pueden empeorar.

En este escenario, cuando la piel se estira más rápido de lo que sus fibras internas pueden soportar ya sea por un embarazo, cambios bruscos de peso, crecimiento acelerado en la adolescencia, aumento de masa muscular rápido o por factores hormonales, las marcas lineales conocidas como estrías son más notorias.

Cuál es la relación entre la barrera cutánea y estrías

Aunque las estrías se originan en capas más profundas de la piel, la barrera cutánea de la parte más externa también juega un papel clave. Una barrera fragilizada, reseca o irritada tiene menos capacidad de adaptarse a esos estiramientos y cambios de volumen. Además, la piel se ve más áspera y las estrías pueden notarse más marcadas. Es por eso que resulta importante tratarla de forma correcta ya que eso ayuda a que se vean menos y que no aparezcan tantas nuevas en momentos de riesgo.

Cómo reforzar la barrera cutánea si ya tienes estrías

No se trata solo de evitar baños muy calientes y prolongados, porque resecan y deterioran la capa protectora natural de la piel, o de no tallar tu cuerpo con esponjas ásperas, sino de tomar otras medidas que garanticen la correcta hidratación corporal. Aquí los consejos que puedes aplicar:

Exfoliación nutritiva: dos o tres veces por semana, utiliza un exfoliante nutritivo para eliminar células muertas y estimular la renovación de la piel. Este paso ayuda a mejorar la textura y permite que los productos que se apliquen después se absorban mejor, sin comprometer la hidratación natural. Además, contribuye a prevenir la aparición de vellos encarnados. Hidratación diaria: después de la ducha, aplica un hidratante corporal para retener la humedad y mantener la elasticidad de la piel. La hidratación diaria es fundamental para reforzar la barrera cutánea. Ingredientes como el pantenol (provitamina B5), el aceite de sésamo y la vitamina E nutre y ayuda en la recuperación de la uniformidad de la piel. Potencia uniformadora: en zonas donde las estrías son más visibles —como abdomen, muslos o caderas— aplica un bálsamo ultranutritivo regenerador y masajea hasta su completa absorción. El pantenol y los aceites vegetales aportan nutrición y favorecen la regeneración superficial con el uso constante. Para áreas de tono desigual —como entrepiernas, axilas, codos o rodillas— complementa con la manteca unificadora de tono para mejorar progresivamente la uniformidad e iluminación de la piel. Evelyn Alegria, gerente de Marketing de Natura recomienda la nueva línea Tododia Piel Uniforme, con aroma de Pera y Flor de Loto que permite que el cuidado corporal sea práctico y se adapte al ritmo diario, sin dejar de ofrecer resultados visibles.

