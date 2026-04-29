El Atlético de Madrid recibe al Arsenal FC este miércoles 29 de abril en punto de las 9:00 pm (horario peninsular) / 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro en el Riyadh Air Metropolitano por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con la urgencia de demostrar fortaleza mental tras perder terreno clave en la Premier League. Por su parte, el equipo de Diego Simeone busca aprovechar su gran momento como el único sobreviviente español en el torneo europeo. ¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público argentino estará a cargo de FOX Sports y Disney Plus. Aquí te diremos los canales que necesitas sintonizar para mirar el partido.

El Arsenal enfrenta este compromiso con serias dudas físicas tras las recientes bajas de Kai Havertz y Eberechi Eze durante el fin de semana. Aunque Bukayo Saka está de regreso en la convocatoria, la presión por evitar una temporada sin títulos pesa sobre los Gunners en esta etapa. El Atlético de Madrid, liderado por Antoine Griezmann en su gira de despedida, llega motivado después de eliminar al FC Barcelona de forma contundente. Aunque el antecedente de octubre pasado favoreció al club inglés, la realidad táctica de ambos equipos ha evolucionado significativamente para este cruce estelar. El Cholo Simeone confía en que su solidez defensiva y el apoyo de su afición marquen la diferencia en una noche histórica.

Estos son los canales de TV que transmiten el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la vuelta de la Champions League 2026. Conoce las alternativas para ver el fútbol en vivo desde diferentes plataformas digitales hoy mismo. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC desde Argentina?

FOX Sports transmite el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 desde Argentina a través de los cableoperadores de Telecentro, Cablevisión Flow y DIRECTV. A continuación, te decimos los números de los canales de FOX Sports 1, 2 y 3.

Fox Sports

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Fox Sports 2

Canales 26 (SD) y 107 (HD) de Flow

Canales 608 (SD) y 1608 (HD) de DirecTV

Canales 102 (SD) y 1014 (HD) de Telecentro

Fox Sports 3

Canales 108 (HD) y 33 (SD) de Flow

Canales 609 (SD) y 1609 (HD) de DirecTV

Canales 103 (SD) y 1015 (HD) de Telecentro

Conoce a qué hora y qué canales de TV ver el partido Atlético Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Horario, TV y dónde ver partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la ida de semifinales de la Champions League 2026

Fecha: Miércoles, 29 de abril de 2026

Hora: 16:00 de Buenos Aires

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Lugar: Madrid, España

Transmisión por TV en Argentina: FOX Sports y ESPN

Streaming: Disney Plus Premium