Rosario Dawson ha construido una carrera que difícilmente puede resumirse en un solo personaje. Desde sus primeros trabajos en el cine independiente hasta sus papeles en grandes producciones de Hollywood, la actriz ha demostrado una notable capacidad para moverse entre distintos géneros y asumir nuevos desafíos. Por eso, una de sus reflexiones sobre el futuro se convierte en nuestra frase del día.

La carrera cinematográfica de Rosario Dawson despegó después de interpretar a Ruby en “Kids”, el drama de 1995 dirigido por Larry Clark. A partir de entonces, sumó importantes papeles en películas como “Josie and the Pussycats”, “Sin City” y “Clerks II”, donde interpretó a Becky, la gerente de Mooby’s. Posteriormente, retomó este personaje en “Jay and Silent Bob Reboot” y “Clerks III”.

La actriz también ha tenido una presencia destacada en la televisión. Su popularidad creció aún más cuando comenzó a interpretar a Claire Temple en las series de Marvel producidas para Netflix. El personaje apareció por primera vez en “Daredevil”, protagonizada por Charlie Cox, y posteriormente Dawson participó en “Luke Cage”, “Jessica Jones”, “Iron Fist” y la serie crossover “The Defenders”.

En 2020, Dawson formó parte del elenco de “Dopesick”, serie de Hulu en la que interpretó a la agente de la DEA Bridget Meyer, quien investiga los efectos criminales relacionados con el OxyContin. Más adelante, asumió uno de sus papeles más importantes dentro del universo de “Star Wars” al protagonizar “Ahsoka”, donde interpreta a la protagonista.

¿Cuál es la frase del día de Rosario Dawson?

La frase del día de Rosario Dawson. | Crédito: Mag

“Este futuro es nuestro. Que nosotros, las generaciones establecidas, decidamos aceptarlo o no, está en nuestras manos. Pero duermo tranquila sabiendo que, sin importar lo que hagamos con nuestro presente, hay una generación increíble esperando para reclamar su futuro.”

La frase de Rosario Dawson forma parte de un artículo de opinión que la actriz publicó en HuffPost en 2012, después de que Barack Obama ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos frente a Mitt Romney.

En aquel texto, Dawson compartió su optimismo respecto a la generación de jóvenes que había acudido a votar. La actriz destacó que muchos de ellos participaron en las elecciones pensando no solo en sus propias vidas, sino también en sus familias y en las generaciones que vendrían después.

Dawson también habló de su trabajo con Voto Latino, organización sin fines de lucro de la que es cofundadora y que busca promover la participación política y el registro electoral entre jóvenes latinos e hispanos en Estados Unidos.

La actriz contó que en algunas ocasiones acudía a universidades esperando ofrecer una charla sobre activismo, pero terminaba encontrándose con jóvenes que planteaban preguntas, debates y perspectivas que iban más allá de lo que esperaba. Para Dawson, aquella experiencia era una muestra del potencial de las nuevas generaciones.

¿Qué significa la frase de Rosario Dawson sobre el futuro?

La reflexión de Rosario Dawson invita a pensar en la relación entre las generaciones actuales y las que están llamadas a construir el futuro. La actriz reconoce que quienes forman parte de las generaciones establecidas tienen una decisión importante: aceptar los cambios que vienen o intentar resistirse a ellos.

La frase también transmite una idea de confianza. Aunque el presente pueda estar marcado por incertidumbre, conflictos o noticias negativas, Dawson plantea que existe una nueva generación preparada para tomar el relevo y construir su propio camino.

“Este futuro es nuestro” no debe entenderse únicamente como una afirmación de pertenencia, sino como una invitación a asumir responsabilidad sobre aquello que se está construyendo en el presente.

La propia trayectoria de Dawson refleja esa disposición a participar en iniciativas que buscan generar cambios positivos. Además de su trabajo como actriz, ha participado en distintas iniciativas filantrópicas y es cofundadora de Studio 189, una empresa de moda que trabaja con artesanos africanos y desarrolla proyectos comunitarios en Ghana.

Más de una década después de que la actriz publicara aquellas palabras, su reflexión mantiene vigencia porque plantea una pregunta que continúa abierta: ¿qué estamos haciendo hoy para que las próximas generaciones puedan construir el futuro que esperan?

Rosario Dawson interpreta a Ahsoka Tano en la serie “Star Wars: Ahsoka” | Crédito: Disney+

Otras frases de Rosario Dawson

A lo largo de su carrera, Rosario Dawson también ha compartido otras reflexiones relacionadas con la vida, las decisiones personales, el pasado y la importancia de ayudar a los demás.

“He estado ahí, lo he hecho, y es bueno exponerse. No quiero mirar mi futuro y ver que en mi lápida diga: ‘jugó a lo seguro’.” — Entrevista con Miami New Times, 2014.

“No tenemos que reinventar la rueda. Puedes forjar tu propio camino, pero es bueno asegurarte de que haya personas a tu alrededor. Si caes, quieres que te ayuden a levantarte. Y si llegas a lo más alto, quieres que estén allí para celebrarlo contigo.” — Entrevista con Refinery29, 2015.

“Estamos condenados a repetir los errores del pasado si no aprendemos de ellos. Hay un orgullo y una belleza increíbles que pueden encontrarse en la historia, y puedes inspirarte mirando al pasado.” — Entrevista con T-Mobile, 2020.

“Si todos diéramos un poco, imagina el mundo en el que podríamos vivir. Intenta ayudar a alguien hoy. Nunca sabes cuánto lo necesita, ni cuánto necesitas tú ayudar. No hay nada mejor que ayudar a otra persona.” — Entrevista con Las Vegas Review-Journal, 2023.