El mes llegó a muchos con una mezcla de emoción, bellos sentimientos o nostalgia. Aunque la mayoría de los hogares ya han decorado y colocado el árbol de Navidad y el pesebre para esperar la llegada del niño Jesús, un gran número de personas ya están considerando hacer regalos y enviar felicitaciones a sus amigos y familiares para celebrar las fiestas. Para que no tengas que pensar mucho sobre qué escribir en tu tarjeta o mensaje en las redes sociales durante la Navidad, aquí te dejo un listado de frases cortas, bonitas y motivadoras que puedes enviar este 24 o 25 de diciembre.

El nacimiento del hijo de María no es el único motivo detrás de esta celebración mágica; muchos familiares se reúnen en la mesa para disfrutar de una deliciosa cena, elevar oraciones y pedir que puedan seguir juntos y saludables el próximo año. Sin embargo, algunos no pueden estar presentes porque han fallecido o están lejos o en el extranjero.

Es por esto que Navidad es una gran oportunidad para recordarle a las personas que más queremos que siempre estaremos a su lado y para eso hay que encontrar las palabras correctas. Si no se te hace sencillo escribir una nota, aquí te dejo las mejores frases para que te inspires o también las puedes copiar y pegar.

Frases de Navidad cortas

Que esta Navidad te regale amor, paz y felicidad.

La magia de la Navidad vive en tu sonrisa.

Cada estrella brilla más cuando estamos juntos.

Feliz Navidad, que el amor llene tu hogar.

El mejor regalo es compartir la Navidad contigo.

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.

Ya ha llegado. ¡Feliz Navidad!

Contigo a mi lado será la Navidad más bonita.

Con amor y afecto. ¡Feliz Navidad!

La Navidad no es una temporada, es un sentimiento.

¡Arriba la Navidad, que este año todo lo bueno puede pasar!

El mejor regalo en esta Navidad es tu sonrisa.

Esta Navidad tú eres mi estrella.

La Navidad es el día que une todos los tiempos.

El espíritu de la Navidad te empuja a dar y a perdonar.

En Navidad, dichoso quien en su casa está.

Paz, amor y felicidad en estas fiestas. ¡Feliz Navidad!

Frases de Navidad bonitas

En esta Navidad, daré gracias por haber tenido la oportunidad de haberte conocido.

Que la magia de la Navidad ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse, recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor, ¡Feliz Navidad!

A veces alguien llega a tu vida y sabes de inmediato que nació para estar allí… por eso estoy tan feliz esta Navidad.

La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú.

Que la temporada navideña solo traiga felicidad y alegría para ti y tu familia.

La Navidad es mágica porque tú estás a mi lado ¡Por eso deseo que llegue cuanto antes!

Frases de Navidad para niños

Te deseo muchos regalos y una Navidad maravillosa... ¡Pero sobre todo muchos regalos!

Feliz Navidad a aquella persona que ha hecho que cada día de mi vida se sintiera especial.

Que la felicidad de la Navidad te acompañe durante el resto del año nuevo. ¡Feliz Navidad, angelito!

En este día tan especial te quiero decir que espero que el Niño Jesús te bendiga a ti y tu familia y que vivas la alegría de las fiestas navideñas como se merece.

No hay nada más emocionante en la Navidad que ver en los ojos de los demás el brillo de la esperanza. ¡Feliz Navidad!

Tu sonrisa es, posiblemente, el mejor de los adornos de Navidad

En Navidad juega mucho y diviértete, pues solo llega una vez al año.

He visto de reojo la lista buena de Santa Claus… ¡Y ahí estaba tu nombre!

Que ese Niño que nace en nuestrointerior, engrandezca nuestroscorazones, y despierte nuestrossentimientos más nobles. ¡FELIZ NAVIDAD!

Que las campanas sueneny alegren los corazones de todo el mundo¡FELIZ NAVIDAD!

Cuando veas una estrella fugaz pide un deseo, el mío será el que tuyo se haga realidad.

Los ojos brillantes de los niños son las verdaderas luces de la Navidad.

Frases de Navidad graciosas

La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos.

Las tres frases que mejor resumen la Navidad: paz en el mundo, seamos bondadosos y baterías no incluidas.

No culpes a la Navidad… ya estabas gordo en agosto.

Prepárate para poner tu mejor cara de “¡es justo lo que quería!”

Estaré viendo películas navideñas hasta nuevo aviso.

No seas un grinch esta Navidad.

Las calorías navideñas no cuentan.

La Navidad es realmente mágica… acabo de ver todo mi dinero desaparecer.

Esta Navidad, en vez de dar regalos, le daré a todo el mundo mi opinión. ¡Espero que te guste!

100% Navidad: 10% relájate, 25% come, 25% bebe, 10% no hagas dieta, 30% sonríe. ¡Felices fiestas!

Frases de Navidad originales

La Navidad es la excusa de la que me sirvo para expresar lo mucho que los amo y lo agradecido que estoy de tenerlos en mi vida.

Ojalá nunca seas demasiado mayor para mirar hacia el cielo la noche antes de Navidad.

La paz interior llegará para quedarse cuando empecemos a celebrar la Navidad cada día.

La magia de la Navidad es la magia de las personas… como tú, que haces que un año se pase volando ¡Feliz Navidad!

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!

El egoísmo hace que la Navidad sea una carga, el amor hace que sea una delicia.

Mis mejores deseos para unas fiestas llenas de cariño, tiempo en familia, y recuerdos

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa, el mejor regalo, tus ojos, el mejor destino, y tu felicidad, mi mejor deseo.

Estar a tu lado esta Navidad transforma los días fríos en cálidos y las tristezas en alegrías. ¡Feliz Navidad!

Frases navideñas cortas para tarjetas

El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa ¡Feliz Navidad!

“La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte del hogar que uno lleva siempre en el corazón.” Freya Stark

“La Navidad es el día que une todos los tiempos.” Alexander Smith.

“La Navidad es una época no solo de regocijo, sino de reflexión.” Winston Churchill.

El verdadero mensaje de Navidad es que nunca estamos solos.

Todo el mundo sabe cómo desearte una Feliz Navidad, pocos saben cómo hacerte vivir realmente una feliz Navidad.

No tengo barba ni traje rojo, pero te envío un regalo de todos modos. ¡Feliz Navidad!

Imágenes y tarjetas para Navidad

¿Qué es la Navidad?

La Navidad es una festividad cristiana en la que se conmemora el nacimiento del niño Jesús en Belén y es celebrado el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas.

Procede del latín nativĭtas, nativātis que significa “nacimiento”, y además de ser usado para referirse al día que nace Jesús, también se extiende para designar el periodo posterior que llega hasta el Día de Reyes.

¿Qué decir en Navidad?

Las frases que puedes decir en Navidad son aquellas que recogen los valores de estas fiestas tales como la unión, la solidaridad, el amor y la familia. Lo mejor que puedes hacer es incluir en tus decoraciones, tus mesas de Navidad y tus tarjetas algunas frases que inspiren lo mejor de esta bonita época del año que llega cargada de paz e ilusión.

