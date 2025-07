Una nueva tendencia llamada freeze branding se ha vuelto popular entre algunos jóvenes en redes sociales. Consiste en aplicar una barra metálica helada, sumergida en nitrógeno líquido, directamente sobre la piel para dejar una marca parecida a un tatuaje. Aunque puede parecer una moda llamativa, los expertos en salud advierten que es muy peligrosa.

La dermatóloga Andrea Suarez, con sede en Houston y conocida por los consejos de salud que comparte en TikTok, fue muy clara al alertar a sus seguidores: “Recordatorio amistoso, no eres un caballo”.

Esta técnica se usa tradicionalmente en animales de granja para marcarlos, no en personas. “Freeze branding en piel humana es una mala idea”, aseguró.

Algunos jóvenes están usando nitrógeno líquido para marcar su piel con un hierro frío. (Foto: @drdrayzday / TikTok)

Suarez explicó que este método puede provocar una “quemadura de espesor total”, lo que significa daño profundo en la piel. Este tipo de lesión puede causar una infección grave llamada celulitis, una inflamación de los tejidos profundos que, si no se trata a tiempo, puede derivar en complicaciones graves como sepsis, infecciones en el corazón o inflamación en los huesos.

La gravedad de las consecuencias depende de varios factores: la temperatura del hierro, el tiempo de contacto con la piel y el grosor de la zona afectada. A pesar de los riesgos, algunos jóvenes siguen probando este tipo de prácticas extremas por moda o por ‘likes’ en redes sociales.

El freeze branding no es el único ejemplo. También han surgido otras modas preocupantes durante los últimos meses, como usar marcadores Sharpie como delineador de labios.

Suarez advirtió sobre el riesgo de infecciones como la celulitis. (Foto: @drdrayzday / TikTok)

Según el New York Post, la dermatóloga Brooke Jeffy advirtió sobre esto: “El riesgo no vale la pena. Me preocupa que algunas de estas toxinas puedan absorberse en el cuerpo y representar un riesgo para la salud”.

Otro ejemplo peligroso es el uso de cremas para hemorroides en el contorno de ojos, buscando reducir bolsas. Aunque pueda parecer un truco rápido, los médicos advierten que puede causar problemas serios como glaucoma.

Los médicos insisten en que esta moda no debe ser imitada.(Foto: @drdrayzday / TikTok)

Para cerrar, Suarez mostró en su video los efectos reales del freeze branding tras solo 10 segundos de aplicación: una herida roja, con mal aspecto y que requiere semanas de curación.

“Puede parecer genial al principio”, dijo, “pero después de seis semanas de cuidados intensivos, esto es lo que podrías tener. No lo hagas”.

