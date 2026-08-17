Cuando hablamos de çáncer, más de uno siente temor, pero pocos se ponen a pensar en el peligro que corre su visión. Y es que no todos están al tanto del melanoma uveal, poco frecuente pero agresivo que se origina en los melanocitos de la úvea (la capa media del ojo compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides). Hoy te explico lo que debes conocer sobre este tumor intraocular que se desarrolla en el interior del ojo y que puede avanzar sin presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas, según explica la oftalmóloga Gabriela Quezada. Conoce aquí los detalles a los que debes prestar mayor atención.

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¿Qué es el melanoma uveal?

Según explican desde Mayo Clinic, “comienza en las células dentro del ojo que producen melanina. La melanina es más conocida como el pigmento que da color a la piel, pero los ojos también tienen células que producen melanina. El melanoma ocular también se conoce como melanoma de ojo, melanoma intraocular y melanoma uveal (…) mayoría de los melanomas oculares se forman en partes del ojo que no puedes ver al mirarte en un espejo, lo que hace que el melanoma ocular sea difícil de detectar”.

La mayoría de los melanomas oculares se forman en partes del ojo que no puedes ver al mirarte en un espejo (Foto: Ksenia Chernaya / Pexels)

Síntomas de alerta frente al melanoma uveal

“El melanoma uveal puede desarrollarse dentro del ojo sin generar molestias evidentes en sus primeras etapas. Cuando aparecen señales, estas pueden manifestarse como visión borrosa, destellos de luz, manchas oscuras o flotantes en el campo visual y cambios progresivos en la visión, síntomas que pueden confundirse con otros problemas oculares. Por ello, es importante que cualquier alteración visual sea evaluada por un especialista para identificar su causa y actuar oportunamente realizando una buena evaluación oftalmológica, incluyendo fondo de ojo y ecografía ocular estandarizada que permite el diagnóstico y diferenciación de otros tumores intraoculares”, agregó la especialista.

Esta enfermedad suele diagnosticarse con mayor frecuencia entre los 60 y 70 años.(Foto: Antoni Shkraba / AI25.studio / Pexels)

¿Quiénes deberían prestar mayor atención?

Aunque cualquier persona puede desarrollar alteraciones oculares, existen factores que pueden incrementar el riesgo:

Realizar controles oftalmológicos periódicos: las evaluaciones completas permiten revisar estructuras internas del ojo y detectar alteraciones que no son visibles externamente, incluso antes de que aparezcan molestias.

las evaluaciones completas permiten revisar estructuras internas del ojo y detectar alteraciones que no son visibles externamente, incluso antes de que aparezcan molestias. Prestar atención a antecedentes personales y factores de riesgo: las personas con piel clara, ojos claros, antecedentes personales o familiares de melanoma u otras condiciones identificadas por el especialista deben mantener un seguimiento médico periódico.

las personas con piel clara, ojos claros, antecedentes personales o familiares de melanoma u otras condiciones identificadas por el especialista deben mantener un seguimiento médico periódico. Proteger los ojos frente a la radiación ultravioleta: el uso de lentes con filtro UV certificado, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre, ayuda a reducir la exposición acumulada a la radiación solar.

el uso de lentes con filtro UV certificado, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre, ayuda a reducir la exposición acumulada a la radiación solar. Consultar ante cambios visuales persistentes: síntomas como visión borrosa, destellos de luz, manchas flotantes nuevas o pérdida parcial del campo visual requieren una evaluación oftalmológica.

“El melanoma uveal nos recuerda que algunas enfermedades oculares pueden avanzar de manera silenciosa. La prevención no debe comenzar cuando aparece una molestia, sino con controles periódicos que permitan detectar cambios tempranos y preservar la salud visual”, detalló la médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier.

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