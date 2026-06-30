Para muchos, acudir al médico especializado en ojos o sistema visual es solo cuando se sufre de miopía, astigmatismo o presbicia y se quiere usar lentes para ver mejor o porque apareció un orzuelo que causa malestar; sin embargo, ir periódicamente tiene más de un beneficio, sobre todo si es para realizarse un examen ocular de retina, ¿de qué se trata y por qué es vital para la detección temprana de diversas enfermedades, incluso un posible cáncer? Hoy te lo explico de la mano del oftalmólogo Gerardo Arana.

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¿Qué es el examen ocular de retina?

El examen de retina, conocido como fondo de ojo o retinografía, es una prueba rápida e indolora que permite al oftalmólogo evaluar la retina, el nervio óptico y los vasos sanguíneos. Es fundamental para diagnosticar a tiempo afecciones como el desprendimiento de retina, la retinopatía diabética o la degeneración macular.

“La retina es el único lugar del cuerpo donde los médicos pueden observar directamente vasos sanguíneos y tejido nervioso sin necesidad de procedimientos invasivos. Gracias al examen del fondo de ojo, el oftalmólogo puede identificar alteraciones vasculares, inflamatorias o infiltrativas que, en algunos casos, podrían estar asociadas a enfermedades sistémicas”, explicó el especialista.

Estos exámenes, no solo permiten evaluar la salud visual, sino también detectar señales que podrían estar relacionadas con enfermedades que afectan otras partes del organismo. Durante la evaluación pueden identificarse ciertas alteraciones o hallazgos inusuales que lleven al experto a recomendar estudios médicos complementarios para descartar o confirmar la presencia de alguna patología subyacente.

Es fundamental para diagnosticar a tiempo afecciones como el desprendimiento de retina, el glaucoma y la retinopatía diabética. (Foto: Ksenia Chernaya / Pexels)

¿Qué se puede identificar en un examen ocular de retina?

El Dr. Gerardo Arana Kaik, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, señala que se puede identificar:

Tumores que se desarrollan dentro del ojo, como el retinoblastoma, que es más frecuente en niños.

Signos de cánceres que se originaron en otras partes del cuerpo y que se han extendido hasta el ojo.

Alteraciones en los vasos sanguíneos o en el nervio óptico que podrían estar relacionadas con enfermedades sistémicas, incluidos algunos tipos de cáncer.

Cambios poco frecuentes en la retina causados de manera indirecta por la presencia de un cáncer en otra parte del organismo.

“Es importante evitar alarmarse. Lo que buscamos es identificar señales que permitan descartar enfermedades y, de ser necesario, facilitar un diagnóstico temprano”, precisó.

Para verificar si tienes alguna enfermedad de la retina, generalmente, es necesario realizar un examen ocular con la pupila dilatada. (Foto: AI25.Studio Studio / Pexels)

¿Qué síntomas puede producir la metástasis en el ojo?

Visión borrosa o disminución de la visión.

Aparición de manchas o “moscas volantes”.

Destellos de luz.

Pérdida parcial del campo visual.

En algunos casos, estas lesiones no generan síntomas y son detectadas únicamente durante un examen de fondo de ojo. Por ello se recomienda realizar controles oftalmológicos periódicos, especialmente en personas mayores de 40 años o en quienes presentan antecedentes familiares de enfermedades sistémicas.

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