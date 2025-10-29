El 31 de octubre es una de las noches más mágicas y misteriosas del año y si estás en la tarea de activar tu ‘mood’ de Halloween, pero no quieres comprar un atuendo terrorífico o contratar a un profesional antes de ir a una fiesta, concierto o acompañar a tus hijos a pedir dulces con sus calabazas, aquí te traigo una guía que te sacará del apuro de forma fácil y rápida. Hoy te explico, de la mano de los expertos, cómo maquillarte, peinarte y crear tu mejor atuendo lleno de fantasía y mucha imaginación.

Ya sea que el trabajo o responsabilidades te quitaron mucho tiempo o que te surgió una celebración de último momento a la que fuiste invitada, no te preocupes, porque sí es posible salvar la Noche de Brujas y llamar la atención por lo bien que luces.

Para lograrlo, esta práctica guía te salvará. Este es el momento de desplegar tu imaginación y probar con disfraces y maquillajes que marquen la diferencia este 31 de octubre.

Maquillaje fácil para Halloween: conviértete en una ‘bruja chic’

Esta celebración marca un retorno al glamour oscuro con propuestas que mezclan acabados brillantes, delineados intensos y labios ultramate, logrando un estilo moderno y versátil. “En los últimos años, el maquillaje se ha convertido en el verdadero protagonista de Halloween. Con el uso de texturas metálicas, delineados precisos y tonos de labios intensos, es posible transformar cualquier look en uno impactante y lleno de carácter en pocos minutos”, explica Cynthia Valera, experta en maquillaje de Natura. Ella detalla los cuatro pasos para lograr un maquillaje llamativo de ‘bruja chic’ usando la edición limitada que Natura Faces lanzó por Halloween.

Paso 1.- Sombras con acabado metálico: comienza iluminando los párpados con la sombra charming pearl, para dar un brillo con efecto perlado. Luego, para intensificar la mirada, difumina con el tono mystery purple en la cuenca del ojo y finaliza con black desire en la línea de las pestañas inferiores. Las sombras de textura cremosa permiten lograr un efecto elegante y duradero, ideal para toda la noche.

Paso 2.- Ojos encantados: para una mirada más intensa, utiliza el delineador retráctil purple en la línea superior de las pestañas y en el lagrimal para conseguir un efecto intenso y misterioso. Este trazo preciso es clave para definir el make up y aportar ese toque dramático que caracteriza el look de bruja.

Paso 3.- Detalles artísticos: Halloween es la ocasión perfecta para agregar toques creativos. Con el lápiz para ojos negro, puedes dibujar telarañas o líneas finas desde el extremo del ojo hacia los pómulos, siguiendo la forma natural del rostro. Estos pequeños detalles dan personalidad sin sobrecargar el maquillaje, haciendo que la mirada sea la verdadera protagonista.

Paso 4.- Labios hechizantes: para cerrar el maquillaje con un toque de impacto, aplica el labial líquido mate Faces, en tono marsala night o violet digital. Este aporta un color intenso, ultramatte y de larga duración por 12 horas, además de contener vitamina E para mantener los labios hidratados y protegidos durante toda la fiesta.

Anímate a combinar el misterio de la temporada con toques artísticos. (Foto: @natura.peru / Instagram)

Peinados con glamour espeluznante para Halloween

Si tu disfraz está inspirado en personajes de películas, series y la cultura pop cuyos peinados son tan icónicos que roban cámara por sí solos, aquí te dejo la guía de cómo recrearlos en casa.

Morticia Addams – Cabello ultra liso y brillante: es la reina de la elegancia gótica, y su cabello negro perfectamente liso es parte de su identidad. Cómo lograrlo: divide el cabello en secciones finas y desliza la Dyson Corrale lentamente de raíz a puntas, así cada mechón queda perfectamente alineado y con un brillo espejo. Marca una raya recta en el centro y aplica unas gotas de sérum para darle un acabado aún más pulido.

Lucy Lou (El Grinch) – Trenza alta retorcida: el excéntrico peinado de Lucy Lou es imposible de pasar por alto: una trenza alta y larga que se convierte en el centro de atención del disfraz. Cómo lograrlo: recoge el cabello en una coleta muy alta en la coronilla y coloca un relleno, puede ser con dona para moño, una almohadilla de espuma ligera o una malla voluminizadora, para dar altura. Con el Dyson Airwrap, aporta volumen en la raíz y ondas ligeras en los mechones. Luego, forma pequeños moños con la parte superior de la coleta y deja caer un par de trenzas a los lados para enmarcar el rostro. Alisa el flequillo al frente y fija con aire frío: tendrás el peinado extravagante y divertido.

Princesa Leia (Star Wars) – Moños laterales galácticos: los “cinnamon buns” de Leia son uno de los peinados más icónicos de la cultura pop. Cómo lograrlo: primero, con el cabello húmedo consigue una base lisa y sin frizz con la Dyson Airstrait. Luego, haz una raya al medio y recoge el cabello en dos coletas a la altura de las orejas. Enrolla cada coleta hasta formar los moños circulares y fíjalos con horquillas. No los enrolles con mucha presión para que no pierdan volumen. El truco está en que queden bien simétricos y firmes, pero con acabado brillante.

Moana – Rizos naturales con movimiento: si tu cabello es naturalmente rizado, el look de Moana es una gran opción. Cómo lograrlo: sácales partido a tus rizos y maximiza tu melena con el difusor de la Dyson Supersonic para realzar la forma natural de cada uno. Trabaja mechón por mechón con movimientos suaves de abajo hacia arriba para aportar volumen en la raíz y definición en medios y puntas. Finaliza con el control de aire frío para fijar el peinado y mantener un acabado natural y duradero.

Estos peinados icónicos del cine y la cultura pop te ayudarán a recrear disfraces inolvidables. (Foto: photoaliona / iStock) / photoaliona

Looks para brillar en la noche más divertida de octubre

Halloween es la oportunidad perfecta para expresar tu personalidad a través de la moda. Si no quieres comprar un disfraz, podrás recrearlo con prendas versátiles.

El estilo Cowgirl Chic mezcla lo clásico con un aire rebelde. El vestido negro strapless se roba todas las miradas, junto a los botines y un cinturón marcado, crea una silueta segura y con actitud. Perfecto para una noche divertida y para seguir combinándolo con chaquetas o accesorios en tu día a día.

El estilo Femme Fatale destaca por su elegancia y seguridad. Un vestido plateado con brillos aporta el toque perfecto de sofisticación, mientras los tacos negros completan un look poderoso y seductor. Ideal para una noche en la que quieras brillar y dejar huella sin esfuerzo.

El estilo Total White destaca por su frescura y elegancia. Un top blanco sin mangas y unos shorts cortos blancos crean un look delicado y ligero, ideal para Halloween. Complementa con alas de ángel para un toque mágico y divertido.

El estilo Animal Print destaca por su audacia y personalidad. Los expertos de Ripley destacan que un vestido largo con estampado animal print aporta movimiento y carácter, mientras las sandalias gladiadoras completan el look con un toque atrevido. Ideal para una noche de Halloween, donde la combinación de fuerza y estilo te hará brillar.

Estas propuestas combinan moda y versatilidad para tu noche de Halloween. (Foto: @ripleyperu)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí