Una buena noticia llega para cientas de familias que residen en el estado de Illinois. Recientemente, se confirmó que, desde el 10 hasta el 13 de agosto, decenas de despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis a los más necesitados. En caso estés interesado, te invito a leer la nota completa para saber los centros de distribución y los horarios disponibles.
Si bien la iniciativa está pensada para los hogares de bajo recursos, cualquier habitante puede acudir a estos puntos de entrega para que accedan a estos recursos sin la necesidad de gastar un dólar.
El propósito es que las familias de los distintos condados que conforman Illinois puedan sentir un alivio de los gastos que realizan mensualmente. Con la entrega de estos productos, podrán ahorrar más o destinar su dinero a otros gastos.
Existe la posibilidad de que los interesados reciban recursos perecibles y no perecibles, tales como carnes, proteínas, frutas, verduras, lácteos, enlatados, entre otras opciones disponibles.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 10 al 13 de agosto
- Lunes 10 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food PantrY
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|West Mark Food Pantry
|1420 W. Moss, Peoria, IL 61606
|9 a 11 a.m.
- Martes 11 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food PantrY
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Manna From Heaven
|607 S. Western, Peoria, IL 61605
|11 a.m. a 1 p.m.
|Bartonville Christian Church
|4900 Pfeiffer Road, Bartonville, IL 61607
|1 a 3 p.m.
- Miércoles 12 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food PantrY
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Mt. Zion Baptist Church
|304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 61605
|1 a 3 p.m.
|The Hope Cupboard - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|1 a 3:45 p.m.
- Jueves 13 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food PantrY
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|Hand UP Peoria, Inc.
|1419 S Folkers Ave, Room 129, Peoria, IL 61605
|10 a.m. a 12 p.m.
|Delavan Food Pantry
|203 W 4th St., Delavan, IL 61734
|8:30 a 10:30 a.m.
Si consideras que las opciones brindadas están lejanas de tu hogar, puedes ingresar a la plataforma de Northern Illinois Food Bank. Este sistema te revelará qué despensas están más cercanas a ti con solo colocar tu dirección, ciudad o código postal.
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