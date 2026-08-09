Conoce en qué puntos de Illinois se entregarán productos nutritivos sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Conoce en qué puntos de Illinois se entregarán productos nutritivos sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una buena noticia llega para cientas de familias que residen en el estado de Illinois. Recientemente, se confirmó que, desde el 10 hasta el 13 de agosto, decenas de despensas abrirán sus puertas para entregar a los más necesitados. En caso estés interesado, te invito a leer la nota completa para saber los centros de distribución y los horarios disponibles.

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Si bien la iniciativa está pensada para los hogares de bajo recursos, cualquier habitante puede acudir a estos puntos de entrega para que accedan a estos recursos sin la necesidad de gastar un dólar.

El propósito es que las familias de los distintos condados que conforman Illinois puedan sentir un alivio de los gastos que realizan mensualmente. Con la entrega de estos productos, podrán ahorrar más o destinar su dinero a otros gastos.

Existe la posibilidad de que los interesados reciban recursos perecibles y no perecibles, tales como carnes, proteínas, frutas, verduras, lácteos, enlatados, entre otras opciones disponibles.

La iniciativa pretende beneficiar a cientos de familias en el estado de Illinois. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La iniciativa pretende beneficiar a cientos de familias en el estado de Illinois. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 10 al 13 de agosto

  • Lunes 10 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food PantrY2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
West Mark Food Pantry1420 W. Moss, Peoria, IL 616069 a 11 a.m.
  • Martes 11 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food PantrY2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Manna From Heaven607 S. Western, Peoria, IL 6160511 a.m. a 1 p.m.
Bartonville Christian Church4900 Pfeiffer Road, Bartonville, IL 616071 a 3 p.m.
  • Miércoles 12 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food PantrY2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Mt. Zion Baptist Church304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 616051 a 3 p.m.
The Hope Cupboard - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 615541 a 3:45 p.m.
  • Jueves 13 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food PantrY2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Hand UP Peoria, Inc.1419 S Folkers Ave, Room 129, Peoria, IL 6160510 a.m. a 12 p.m.
Delavan Food Pantry203 W 4th St., Delavan, IL 617348:30 a 10:30 a.m.
Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si consideras que las opciones brindadas están lejanas de tu hogar, puedes ingresar a la . Este sistema te revelará qué despensas están más cercanas a ti con solo colocar tu dirección, ciudad o código postal.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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