Una piloto explicó cuál es la verdadera razón por la que los pasajeros deben activar el modo avión durante un vuelo. Savina Paül, piloto de un A330, compartió esta advertencia y detalló por qué es esencial que todos los viajeros cumplan con esta norma.

Durante su participación en el podcast ‘Supersonic Anonymous’, Savina aclaró que el uso del modo avión no es una formalidad, sino una medida de seguridad real.

Explicó que cuando muchos dispositivos permanecen activos al mismo tiempo, especialmente durante maniobras delicadas como las aproximaciones de alta precisión, conocidas como categoría 3 o autoland, sí pueden producirse interferencias en momentos críticos.

La piloto, originaria de Barcelona, afirmó que esas interferencias pueden afectar directamente a los instrumentos del avión.

Una piloto explicó que los sistemas del avión pueden ser sensibles a la interferencia eléctrica de cientos de teléfonos activos al mismo tiempo. (Foto referencial: Pixabay) / Pixabay

“Un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles a la vez, especialmente durante una aproximación de alta precisión, pueden causar interferencias”, señaló.

Savina también recomendó mantener el teléfono en modo avión incluso unos minutos después de aterrizar. “El avión es básicamente un ordenador, y estas cosas pasan”, advirtió.

En sus redes sociales, especialmente en TikTok bajo la cuenta @savinapaul.official, la piloto suele compartir fragmentos de su vida profesional.

No es la primera piloto en ofrecer una mirada interna a la industria. Recientemente, un capitán retirado reveló qué ocurre realmente cuando los pasajeros ignoran la instrucción de activar el modo avión.

Las advertencias de la piloto coinciden con lo dicho por otros expertos. (Foto referencial: Freepik)

Martin Drake, excomandante de Boeing 747 y representante de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas de Reino Unido, habló sobre el tema.

Drake señaló que, después del despegue, si las personas continúan usando sus dispositivos sin activar el modo avión, no suele representar un peligro directo.

Sin embargo, puede resultar más molesto para la tripulación de lo que los pasajeros imaginan, ya que esos aparatos encendidos durante el despegue o el aterrizaje pueden generar interferencias en los sistemas de audio del avión.

El modo avión sirve para desactivar las comunicaciones inalámbricas de un dispositivo como Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth. (Foto: Captura)

Qué pasa en un teléfono al activar el “modo avión”

Al activar el “modo avión” o “modo vuelo” en un teléfono, se desactivan de inmediato todos los módulos de comunicación inalámbrica que utiliza el dispositivo. Esto incluye la señal celular (llamadas, mensajes de texto y datos móviles 3G/4G/5G), Wi-Fi y Bluetooth. El objetivo es evitar cualquier interferencia potencial con los sistemas de navegación y comunicación de las aeronaves, cumpliendo así con las regulaciones de seguridad aérea.

A pesar de la desconexión total de las redes externas, el teléfono sigue siendo completamente funcional para usos sin conexión. Puedes acceder a fotos, videos, música o documentos almacenados localmente y usar aplicaciones que no requieran internet.

Muchos teléfonos modernos permiten reactivar manualmente el Wi-Fi y/o Bluetooth mientras el modo avión está activado (después de despegar), lo que te permite usar redes Wi-Fi a bordo o conectar audífonos inalámbricos, manteniendo la radio celular desactivada.

