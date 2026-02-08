El Super Bowl LX ya está aquí y la emoción es doble para la comunidad hispana en Estados Unidos con un espectáculo que hará historia. Este domingo 8 de febrero, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentan por el trofeo Vince Lombardi, pero el plato fuerte será el Halftime Show con Bad Bunny y Green Day. Si quieres ver este choque de titanes en vivo, la cita comienza a las 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT) por la señal de NBC y Telemundo. También puedes seguir el streaming oficial a través de la app de Peacock y plataformas como Universo para no perderte ni un segundo.

El show de medio tiempo es el evento más esperado del año y este 2026 promete una mezcla explosiva de reggaetón y punk rock. Aunque el partido arranca temprano, el “Conejo Malo” subirá al escenario aproximadamente una hora y media después del kickoff, dependiendo del ritmo de juego. Prepárate para una descarga de adrenalina que unirá a generaciones frente a la pantalla en una de las producciones más ambiciosas de la NFL que reunirá a la familia y celebrará nuestra cultura en el escenario más grande del mundo.

Antes de que Bad Bunny ponga a perrear a todo el estadio, la previa musical estará a cargo de estrellas como Green Day, Charlie Puth y Coco Jones. Sin embargo, todos los ojos están puestos en los posibles invitados sorpresa que acompañarán al boricua durante sus aproximadamente 15 minutos de gloria. La logística del evento es impresionante, transformando el campo en una discoteca gigante en tiempo récord para que disfrutes de un despliegue visual sin precedentes.

SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 08/02/2026.- Lista de horarios de diferentes países del mundo para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, con Bad Bunny, este domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. FOTO ALFREDO ESTRELLA PARA AFP / ALFREDO ESTRELLA

¿Cómo ver el Halftime Show del Super Bowl 2026 en Estados Unidos?

Si quieres ver el Halftime Show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny desde cualquier parte de los Estados Unidos, podrás seguirlo a través de NBC en su señal en inglés y Telemundo en su señal en español. Además, míralo en streaming online por Peacock y Universo.

¿A qué hora es el Halftime Show del Super Bowl 2026 en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, sigue el Halftime Show del Super Bowl 2026 a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este, en lo que es el horario aproximado para ver a Bad Bunny deleitar al público del Levi’s Stadium y al mundo con lo mejor de su repertorio. Recordemos que el show se brinda una vez finalizado el segundo cuarto del juego.

¿A qué hora es el Halftime Show del Super Bowl 2026 desde otros estados en EE.UU?

Si quieres ver el Halftime Show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny desde cualquier ciudad de los Estados Unidos, aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirlo minuto a minuto. Recuerda que Bad Bunny cuenta con millones de fans a lo largo del territorio americano, sobre todo entre la comunidad latina.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Halftime Show del Super Bowl 2026: lo que debes saber del Medio Tiempo

Fecha: Domingo, 8 de febrero 2025

Domingo, 8 de febrero 2025 Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Levi’s Stadium, Santa Clara, California Hora en New York: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: NBC (Inglés) y Telemundo (Español)

NBC (Inglés) y Telemundo (Español) Streaming: Peacock y Universo