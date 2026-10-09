El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado la “actitud y mentalidad” de su pupilo Lamine Yamal, de quien ha dicho que “será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya”.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ​​habla con Lamine Yamal, del FC Barcelona, ​​durante el partido de la Liga española (LaLiga EA Sports) disputado entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 16 de marzo de 2025 en Madrid, España. (Foto de Dennis Agyeman/Europa Press vía Getty Images) / Europa Press Sports

Titular frente al Getafe

El entrenador alemán prevé que el jugador catalán sea titular este sábado frente al Getafe, a pesar de los minutos que ha acumulado en los últimos cuatro partidos de la Liga de las Naciones que ha disputado con la selección española.

Nivel de Lamine Yamal

“Su nivel es fantástico, también con España. Lo vi en Londres, estuve allí. Hay que pensar en los jugadores desde un punto distinto. Cubarsí y Lamine son jóvenes y se recuperan antes. Si juega 60 o 70 minutos es bueno, aunque él quiera jugarlo todo”, ha comentado Flick en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el conjunto madrileño.

Lamine Yamal anotó dos golea ante escuadra croata (Foto: EFE)

Considera el técnico azulgrana que Lamine Yamal “disfruta jugando al fútbol”, y es precisamente esa “voluntad de mejorar” del delantero de Rocafonda la clave de su buen rendimiento en este inicio de curso.

Lamine Yamal, el mejor jugador del mundo

“Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya. Con su actitud, su mentalidad, su voluntad de mejorar cada día…Esa es la mentalidad correcta. De momento va en ese camino y estoy muy contento", ha concluido.

Lamine Yamal imparable en la Liga de Naciones

Los problemas para mantener la portería a cero no se reprodujeron en el ataque español con 13 goles en los cuatro encuentros de la Liga de Naciones, cuatro de ellos obra de Lamine Yamal, que sólo se quedó sin marcar el martes ante Croacia.

El joven extremo del Barcelona volvió a ser el catalizador del ataque de la Roja, a pocos días de que se anuncie al ganador del Balón de Oro para el que no ha dudado en presentar su candidatura.

“Ya es un referente para nuestra selección, un futbolista de mucho peso específico y lo celebramos que sea así”, aseguró De la Fuente, tras ganar el sábado 3-1 a la República Checa.

“Está en camino de convertirse en un jugador de leyenda”, sentenció el seleccionador español.

¡Recuperó y anotó! Golazo de Lamine Yamal para colocar el 1-0 de España vs Inglaterra. (Foto: AFP)

En el centro del campo, Rodri siguió siendo la gran referencia de una Roja, que ya está en cuartos de final de la Liga de Naciones como líder de su grupo A3.

Ganadora del torneo en 2023 y finalista en 2025, cuando perdió la final en los penales contra Portugal, España se postula, otra vez, como una de las grandes candidatas a llegar a la fase final del torneo.

(Con información de EFE y AFP)