Para muchos forman parte de una etapa importante de su vida que atesoran, mientras que otros no dudan en romperlas y borrar cualquier rastro, ¿estás de acuerdo con que una persona guarde fotos de su expareja cuando se prepara para iniciar una nueva relación o cuando ya la tiene? Hoy te explico, de la mano de la psicología, el verdadero significado de esta acción para que así puedas comprobar si se trata de un recuerdo inocente o se está estancado en el pasado con un romance no superado.

Es aquí donde surge la interrogante de qué harías si descubres que tu novia/o guarda las instantáneas, cartas o peluches que le dio la anterior persona que ocupaba su corazón. De seguro algunos no le tomarán importancia porque se sienten seguros del amor que reciben actualmente, pero para otros puede ser una señal de alarma y la causante de un rompimiento o graves problemas.

Son varias las razones que pueden explicar por qué alguien guardaría recuerdos de su ex. (Foto: LightFieldStudios / iStock)

Qué significa que tu pareja guarde fotos de su ex

Desde una perspectiva psicológica, guardar recuerdos de una relación pasada puede tener diversas interpretaciones. Para algunos es aceptar y respetar el pasado sin que eso afecte negativamente una nueva relación o la forma en la que cada individuo maneja el apego emocional.

“Realmente no es una foto solamente, sino toda la emoción y lo que has vivido o experimentado con esa persona. No causa el mismo impacto tenerlo guardado en físico y en un baúl que en tu teléfono, ya que aquí tienes acceso más rápidamente y van a empezar a detonarse muchas cosas como la descarga de dopamina que es adictiva y tenemos que desintoxicarnos de nuestro ex para poder darle paso a las nuevas experiencias. Por eso es que siempre hablamos del contacto cero que te ayuda a que puedas desligarte de esa persona. Mientras sigas teniendo las fotos guardadas, vas a seguir estancada/o”, explicó Euri Vargas, psicóloga y coach de parejas en el espacio ‘Entre nosotras’ del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Es aquí donde resulta vital el cerrar ciclos emocionales para avanzar de manera saludable, ya que si se guardan objetos de un ex, puede indicar que no se ha completado este proceso con la relación anterior y que uno está estancado en el pasado con aspectos no resueltos que influyen en la relación actual.

¿Es apropiado que mi pareja conserve objetos y regalos de su ex o es mejor que las rompa?. (Foto: Thiago Santos / iStock)

¿Por qué la gente guarda fotos de su ex?

“Muchas personas no lo hacen consciente, es un mecanismo que en nuestro cerebro se activa de manera automática y la gente no dice ‘voy a ir a borrar (las fotos de las redes sociales) porque ya terminé y voy a empezar una nueva (relación) y también hay un anclaje porque es difícil soltar esa experiencia que tú viviste y hay como un placer escondido. Cada vez que ves esa foto, tu cuerpo va a sentir y hay sensaciones (…) porque hay emociones vinculadas”, agregó la psicóloga que también precisó que conservarlas es señal de estancamiento emocional y que no es una acción correcta porque “va afectar tu autoestima”.

Cada persona es diferente y, por lo tanto, también es diferente la forma en la que se construyen y se terminan las relaciones de pareja. (Foto: Prostock-Studio / iStock)

¿Qué hacer si tu pareja guarda fotos de su ex?

Euri Vargas dejó tres recomendaciones que ayudarán a todas las personas:

No atacar: lo mejor es preguntarle qué significado tiene para él/ella tener esas fotos. “Para el hombre, al contrario de lo que nosotras pensamos, no implica tanta emoción, ni tantos sentimiento de por medio. En cambio para las mujeres, cuando tenemos recuerdos de nuestros ex, sí hay temas más emocional”. Dejarle claro cuál es tu deseo/sentir: lo mejor es explicar cómo te sientes, decirle que necesitas que borre, que esto no es bueno para ti. Observar su comportamiento: luego que le haces el pedido y le dices cómo te sientes, es vital que analices su postura. Si la relación contigo en verdad le importa, va a tomar una decisión en favor de su presente.

“No se trata de renegar tu historia. Tú puedes guardar una foto tuya porque eso implica el recuerdo de un viaje que hiciste, de una experiencia bonita, pero tener la imagen de tu ex es lo que va a causar un impacto en ti y no solo en tu autoestima, sino en la incapacidad de comenzar de nuevo porque si la nueva persona en tu vida la ve, ¿qué va a pensar?”, detalló.

Fuente del video: YouTube @hoydia

