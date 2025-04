Si bien Semana Santa son días de reflexión para los fieles católicos en donde se valora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, las tradiciones no pueden faltar. Mientras que muchos optan por solo consumir pescado en Viernes Santo para alejar las carnes rojas, hay otros que no pueden dejar de lado los huevos para celebrar la Pascua, como en Estados Unidos donde, a pesar de que están carísimos, se están buscando soluciones para que los niños en casa no se queden sin ellos, los busquen y coman. Si quieres disfrutar de esta fecha con ese toque dulce, pero también cuidar tu salud, aquí te dejo los consejos de una nutricionista que podrás aplicar para toda la familia, en especial este domingo 20 de abril.

En estos días los postres que más se consumen son el pan de Pascua, torrijas, leche frita, monas de Pascua, pestiños, palillos de leche, entre otros; sin embargo, lo que más llena de ilusión a los pequeños y grandes es descubrir qué tipo de sorpresa guarda cada huevito de chocolate.

Para que esta búsqueda por toda la casa, jardín o parque cercano no solo sea 100% divertida, sino también saludable, hay ciertas recomendaciones que se deben seguir como la lectura de etiquetas y revisar siempre las porciones recomendadas.

El huevo de Pascua es una tradición gastronómica de la fiesta de Pascua. (Foto: Freepik) ×

Qué consejos seguir antes de comer los huevos de Pascua

Para que se pueda disfrutar de cualquier snack de manera consciente en esta Semana Santa, Silvia Sáenz, nutricionista de Mondelez Internacional brinda estos consejos:

Revisar la etiqueta y tomar la porción recomendada: Se puede colocar el huevo de pascua en un plato, para así consumir la porción adecuada y guardar el resto. Disfrutar en familia: Consuma la porción del chocolate en familia para que los niños también aprendan de lo que hacen sus padres. Seamos observadores y detallistas: Invite a los chicos a que vean muy bien la porción, qué tiene y qué detalles incluye, si está decorado o no, qué aromas posee y pregunte qué sensaciones les genera. Disfrutar cada detalle del chocolate: Cuando vaya a comer el huevito, hágalo con mordiscos pequeños y masticando despacio, para que pueda sentir y disfrutar la textura del chocolate y su sabor. No olvidar el balance: Si bien la idea no es prohibir, sí es importante enseñar a los pequeños que siempre debe haber un equilibrio en las comidas y las porciones, ya que una dieta balanceada incluye verduras, carnes, cereales y más.

Semana Santa es temporada de conejitos, colores pastel y muchos huevos de Pascua de chocolate. (Foto: Lucas Andrade / Pexels) ×

“Comer de manera consciente puede ser súper divertido con los chicos, ya que los invitamos a revisar qué sensaciones tienen con cada bocado. Los padres pueden hacer este ejercicio y así generar una dinámica comunicativa con sus pequeños, incluso sumando varios tipos de huevo de Pascua, siempre considerando una porción adecuada (…) la clave está en fomentar hábitos saludables desde la infancia, enseñando la importancia de la moderación y la variedad en su dieta”, señaló la especialista.