Para muchos hombres, hablar de la próstata sigue siendo un tema rodeado de vergüenza. Con el paso de los años es común que molestias como necesidad frecuente de orinar, dificultad para iniciar el chorro o levantarse varias veces en la noche sean descritas como “cosas de la edad” y se pasen por alto, por lo que se evita acudir donde un médico. Y es que muchos no se animan a admitir una molestia que puede afectar la virilidad o la intimidad porque podría considerarse como signo de debilidad; sin embargo, los especialistas están en contra de esto. Hoy te explico los puntos claves que debes conocer sobre el cuidado de esta glándula del aparato reproductor masculino de la mano del urólogo Hugo Luis Leon Zorrilla, quien recalca los hábitos que ayudan a mantenerla saludable.

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La falta de diagnóstico: un grave problema para los hombres

La próstata es una glándula que puede verse afectada por condiciones como la hiperplasia prostática benigna, prostatitis o cáncer de próstata. “Existen factores que no podemos modificar, como la edad o los antecedentes familiares, pero sí hay hábitos que contribuyen al cuidado de la salud prostática y al bienestar general del paciente para una detección temprana”, explicó el urólogo de la Clínica Stella Maris.

El peligro está en que cada vez más hombres son diagnosticados con cáncer de próstata en fase terminal, por lo que los controles preventivos y adquirir hábitos saludables puede contribuir a mantener una buena salud urológica y favorecer la detección temprana de posibles alteraciones en la próstata.

Aunque algunas pueden no generar molestias al inicio, existen señales que requieren evaluación médica, como dificultad para iniciar la micción, disminución del flujo urinario, necesidad frecuente de orinar, especialmente durante la noche, o sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga; sin embargo, no todos lo toman en cuenta.

“Muchos hombres normalizan estos síntomas como parte del envejecimiento y retrasan la consulta. Sin embargo, una evaluación oportuna permite identificar la causa y definir el tratamiento más adecuado”, señala el especialista.

El miedo a diagnósticos graves (como el cáncer) empujan a muchos hombres a racionalizar los síntomas en vez de buscar ayuda, a esto se suma la falta de un médico de cabecera o la incertidumbre sobre costos. Esto hace que los síntomas leves se manejen en casa con remedios caseros o se ignoren hasta que se vuelven intolerables.

Los chequeos médicos que los hombres deben realizarse según su edad es un tema aún poco visibilizado pero clave para la prevención. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

No ignorar síntomas urinarios y controles preventivos

A partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares de cáncer de próstata, se recomienda realizar controles urológicos periódicos. Estas evaluaciones permiten detectar tempranamente alteraciones que, en muchos casos, pueden manejarse con mejores resultados cuando se identifican de forma oportuna. Además, es importante señalar que estos controles no necesariamente incluyen el tacto rectal en todos los pacientes, ya que actualmente existen nuevas modalidades diagnósticas que contribuyen a una evaluación más precisa y a la detección temprana de enfermedades prostáticas.

Muchos hombres aún evitan hablar de disfunción eréctil, control prostático o hacerse chequeos para prevenir el cáncer. (Foto: Freepik)

Hábitos que ayudan a cuidar la próstata

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra.

Evitar el consumo de tabaco.

Moderar el consumo de alcohol.

Mantener una adecuada hidratación durante el día.

Realiza controles urológicos periódicos.

Mantener un peso saludable y realiza actividad física.

El cuidado de la próstata no depende de una única medida, sino de la combinación de hábitos saludables, vigilancia de síntomas y controles médicos regulares que contribuyan a preservar la salud masculina a lo largo de los años.

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