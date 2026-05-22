Hay frases que, aunque fueron dichas hace siglos, siguen describiendo perfectamente la forma en que muchas personas actúan hoy. Una de ellas pertenece a Immanuel Kant, quien dejó una reflexión que conecta la manera en que tratamos a los animales con nuestra propia humanidad: “El que es malo con los animales también se convierte brusco en su trato con los hombres. Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales”. Más allá de hablar únicamente sobre mascotas o respeto animal, la frase invita a pensar en la empatía, la sensibilidad y el carácter de una persona. Para Kant, la compasión no era una cualidad que se activaba solo con algunos seres vivos, sino una forma de actuar que termina reflejándose en todas las relaciones humanas.

¿Qué quiso decir Kant con esta frase?

La reflexión de Immanuel Kant plantea que la manera en que alguien trata a los animales puede revelar mucho sobre su comportamiento con otras personas. Quien actúa con crueldad, indiferencia o violencia hacia seres indefensos podría desarrollar la misma dureza en sus relaciones humanas.

El filósofo entendía que los actos cotidianos moldean el carácter. Por eso, practicar el respeto y la empatía fortalece valores que luego también aparecen en la convivencia con los demás.

Retrato de Immanuel Kant, obra de Johann Gottlieb Becker, 1768. | Crédito: Wikipedia

El respeto comienza en los pequeños actos

Muchas veces se piensa que la bondad solo se demuestra en grandes acciones, pero esta frase recuerda que también aparece en los gestos más simples. Alimentar a un animal, evitar el maltrato o actuar con consideración habla de la capacidad de una persona para reconocer el sufrimiento ajeno.

La frase de Kant no busca comparar a animales y personas, sino mostrar que la sensibilidad humana se construye constantemente. Una persona acostumbrada a actuar con agresividad termina llevando esa actitud a distintos aspectos de su vida.

Por qué esta reflexión de Kant sigue vigente

En una época donde el maltrato animal sigue siendo un problema en muchos países, las palabras de Immanuel Kant continúan teniendo fuerza. Hoy existe mayor conciencia sobre el cuidado de los animales, pero también sobre cómo la empatía influye en la convivencia social.

La reflexión sigue compartiéndose porque muchas personas creen que el respeto no debe depender de quién recibe el trato, sino de los valores de quien actúa.

Quién fue Immanuel Kant

Immanuel Kant fue uno de los filósofos más influyentes de la historia. Nació en 1724 en Königsberg, ciudad que entonces pertenecía a Prusia. Sus ideas transformaron la filosofía moderna, especialmente en temas relacionados con la ética, la razón y la moral.

Entre sus obras más importantes destaca "Crítica de la razón pura“, considerada una de las publicaciones más influyentes del pensamiento occidental. En este libro, Kant analizó cómo funciona el conocimiento humano y hasta dónde puede llegar la razón.

Sus pensamientos siguen siendo estudiados en universidades de todo el mundo y muchas de sus frases continúan aplicándose a situaciones actuales relacionadas con la conducta humana.

Portada de la primera edición Crítica de la razón pura (1781). | Crédito: English Wikipedia

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