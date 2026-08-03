Sentir sensibilidad o dolor al comer, notar pequeñas cavidades o un incisivo roto no son las únicas señales de alarma para visitar al dentista y descartar la presencia de caries no tratadas, un trastorno de salud que cada vez se vuelve más frecuente. El Dr. Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista, alerta que esta enfermedad de los dientes causada por bacterias que producen ácidos, los cuales destruyen el esmalte y forman pequeños agujeros suele avanzar de forma silenciosa, sin embargo, existen señales tempranas que permiten detectarla antes de que provoque dolor intenso, la pérdida de una pieza dental o infecciones severas. Una de estas son las manchas blancas y aquí te explico lo que necesitas saber.

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Manchas blancas en tus dientes, señal de caries

“Las caries no aparecen de un día para otro. En sus primeras etapas suelen manifestarse con pequeñas manchas blancas o marrones en el diente, sensibilidad al consumir alimentos fríos, calientes o dulces, e incluso con molestias leves que muchas veces pasan desapercibida”, señala el especialista quien agrega que uno de los principales problemas es que muchas personas esperan a sentir dolor para acudir al cirujano dentista, cuando en realidad la enfermedad puede identificarse mucho antes.

Las caries suelen avanzar de forma silenciosa, pero existen señales tempranas que permiten detectarlas antes de que provoque dolor intenso. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

¿Cuáles son las señales de alerta que debemos tener en cuenta?

Aparición de manchas blancas, amarillas, marrones o negras sobre la superficie del diente.

Sensibilidad al consumir bebidas frías, calientes o alimentos dulces.

Dolor leve o molestias al masticar.

Presencia de pequeñas fisuras o cavidades visibles en los dientes.

Mal aliento persistente o sabor desagradable en la boca.

El cirujano dentista agrega que si la caries continúa avanzando sin tratamiento, puede alcanzar las capas más profundas del diente, ocasionando dolor intenso, infecciones e incluso la necesidad de realizar tratamientos de conducto o extracciones.

Te das cuenta de que tienes caries al observar manchas en los dientes, sentir sensibilidad o dolor al comer. (Foto: ArtPhoto_studio / Magnific)

Cómo prevenir las caries en los dientes

El especialista destaca que la mayoría de los casos pueden prevenirse mediante hábitos adecuados de higiene y controles periódicos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental con flúor. Utilizar cepillos interproximales e hilo dental diariamente para eliminar restos de alimentos entre los dientes. Complementar con enjuagues bucales con CPC y sin alcohol. Reducir el consumo frecuente de bebidas azucaradas, gasificadas y alimentos ultraprocesados. Acudir al cirujano dentista cada seis meses para una evaluación preventiva. Realizar limpiezas profesionales y aplicar tratamientos preventivos cuando el especialista lo indique.

“Muchas personas creen que, si no sienten dolor, sus dientes están sanos. Sin embargo, la caries puede avanzar durante meses sin causar síntomas importantes. Las revisiones periódicas permiten detectarla cuando aún es posible tratarla de forma sencilla y conservadora”, finalizó el también exdirectivo del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP).

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