James Van Der Beek falleció el miércoles 11 de febrero a los 48 años tras una batalla de dos años y medio contra el cáncer de colon en etapa 3. La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de Instagram, donde destacó la fortaleza con la que el actor enfrentó la enfermedad hasta el final. “Nuestro amado James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana”, escribió. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”. El actor, recordado por su papel en Dawson’s Creek, tenía 46 años cuando recibió el diagnóstico.

Su caso vuelve a encender las alertas sobre el preocupante aumento del cáncer de colon entre personas jóvenes. Un ejemplo previo es el del actor Chadwick Boseman, quien fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 a los 40 años y murió en 2020 a los 43.

El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, es actualmente el tercer tipo de cáncer más común en el mundo, solo por detrás del cáncer de pulmón y de mama. Aunque las tasas generales disminuyeron en la última década, los casos en menores de 50 años han aumentado alrededor de un 2% anual.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, uno de cada cinco diagnósticos actuales corresponde a personas menores de 55 años.

El actor había sido diagnosticado a los 46, un dato que refleja el preocupante aumento de esta enfermedad entre adultos jóvenes. (Foto: @vanderjames / Instagram)

La oncóloga gastrointestinal Aparna Parikh, directora del Centro de Cáncer Colorrectal en Adultos Jóvenes del Mass General Brigham Cancer Institute, explicó que se ha producido un “claro cambio epidemiológico” en las últimas décadas.

“No hay una sola causa que esté impulsando esta incidencia. Creemos que es multifactorial”, señaló la experta en conversación con People.

“Exposiciones ambientales, cambios en la dieta, más alimentos procesados, alteraciones en el microbioma intestinal, la controversia sobre la exposición a microplásticos. Y, por supuesto, todo lo que conocemos desde hace años: obesidad, carnes procesadas y consumo excesivo de alcohol”, agregó.

Sin embargo, Parikh destacó un dato que desconcierta a los especialistas: “Lo que realmente resulta desconcertante es que la mayoría de los pacientes que vemos no tienen sobrepeso. Son jóvenes, sanos y activos, lo que nos hace preguntarnos qué factores del entorno están influyendo. Y, lamentablemente, James es el ejemplo perfecto de eso”.

Expertos aseguran que esta tendencia se debe a múltiples factores como cambios en la dieta, el entorno y la inflamación crónica. (Foto referencial: Chainarong Prasertthai / iStock)

Los expertos coinciden en que se necesita más investigación para comprender por qué el cáncer de colon aparece cada vez antes, pero también insisten en la importancia de la detección temprana.

“Gran parte del trabajo que se está realizando a nivel mundial trata de comprender cuáles son todos los factores a los que las personas están expuestas a lo largo de su vida y que podrían llevarlas a un estado inflamatorio más crónico”, explica Parikh. “Porque sabemos que la inflamación en general favorece el posible desarrollo de cáncer colorrectal”.

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda realizarse pruebas de detección a partir de los 45 años y consultar al médico ante síntomas como cambios en el tránsito intestinal, sangrado rectal, heces oscuras, pérdida de peso inexplicada, calambres o fatiga excesiva, ya que el diagnóstico temprano mejora notablemente el pronóstico.

La doctora Parikh enfatiza que es vital comprender tanto el historial familiar de cáncer de colon como el de pólipos de alto riesgo. Según explica, cualquier persona que presente un riesgo elevado tiene la posibilidad de someterse a pruebas de detección a una edad más temprana para prevenir complicaciones.

Los especialistas insisten en la necesidad de mayor investigación, educación y pruebas de detección temprana. (Foto referencial: Elena Nechaeva / iStock)

Asimismo, señala la necesidad de mayor educación sobre los “síntomas de alerta” tanto en la comunidad como entre el personal de salud. Advierte que problemas como la anemia en mujeres menstruantes suelen descartarse erróneamente, al igual que la presencia de sangre en las heces, que a menudo se atribuye solo a hemorroides, lo que provoca que muchos pacientes ignoren síntomas durante un año.

Finalmente, Parikh insta a las personas a escuchar a sus cuerpos y ser cautelosos, ya que en los jóvenes sanos los síntomas suelen descartarse hasta que la enfermedad avanza.

Dado que los síntomas suelen aparecer cuando el cáncer ya se ha propagado, las evaluaciones preventivas son fundamentales para lograr un tratamiento exitoso antes de que la enfermedad salga del intestino grueso o el recto.

Una tendencia preocupante: más jóvenes son diagnosticados con cáncer de colon

Según Mayo Clinic, el cáncer de colon de aparición temprana, diagnosticado antes de los 50 años, está aumentando en todo el mundo aunque sigue siendo más frecuente en adultos mayores. Muchos jóvenes reciben el diagnóstico de forma inesperada, a menudo después de ignorar o minimizar síntomas que se confunden con problemas menos graves.

Los expertos señalan que solo alrededor del 20% de estos casos se debe a causas genéticas. En la mayoría, influyen factores como cambios en el microbioma intestinal, el uso de antibióticos desde edades tempranas, una dieta rica en alimentos ultraprocesados y azúcares, el sedentarismo en la juventud y la combinación de ciertas variantes genéticas con hábitos poco saludables. Además, la falta de exámenes de detección en personas jóvenes dificulta el diagnóstico temprano.

Aunque el riesgo en los 20, 30 y 40 años sigue siendo bajo, hoy cerca del 10% de los diagnósticos de cáncer de colon ocurren en menores de 50. La detección tardía hace que muchos casos se identifiquen en etapas avanzadas, pero cuando el cáncer se detecta a tiempo, el pronóstico mejora notablemente. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención y consultar a un especialista ante la aparición de síntomas repentinos.

