A veces, las frases más incómodas son las que más obligan a pensar. Y eso ocurre con una de las reflexiones más conocidas de Jean‑Jacques Rousseau, el filósofo y escritor que marcó la historia del pensamiento moderno con ideas que todavía generan debate. Cuando afirmó: “Prefiero ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios”, dejó una frase que parece sencilla, pero que encierra una crítica profunda hacia la manera en que muchas personas viven, opinan y juzgan a los demás. En una época donde las redes sociales están llenas de opiniones rápidas y etiquetas inmediatas, la idea de Rousseau vuelve a cobrar fuerza porque habla de algo que sigue ocurriendo todos los días: el miedo a cuestionar lo establecido.

Rousseau fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XVIII. Sus escritos sobre la libertad, la educación y la sociedad inspiraron movimientos políticos y filosóficos en Europa. Su obra más conocida, “El contrato social” terminó influyendo en revoluciones y debates políticos durante generaciones. Pero también fue un hombre polémico. Muchas veces fue criticado por contradecirse o por tener pensamientos que iban contra las normas de su tiempo. Sin embargo, lejos de avergonzarse de eso, defendía la importancia de pensar por cuenta propia.

Primera página de la publicación original en francés de El contrato social. | | Crédito: scielosp.org

¿Qué quiso decir Rousseau con esta frase?

Cuando Rousseau habla de “paradojas”, no se refiere simplemente a contradicciones absurdas. Habla de la capacidad de cuestionar las ideas aceptadas por todos, incluso si eso incomoda o parece extraño.

Para el filósofo, una persona que se atreve a reflexionar, dudar y cambiar de opinión está más cerca de la verdad que alguien que repite prejuicios sin pensar. En otras palabras, prefería parecer contradictorio antes que vivir atrapado en ideas preconcebidas.

El prejuicio, según Rousseau, es peligroso porque nace de la costumbre, de la ignorancia o del miedo. Muchas veces las personas juzgan sin conocer, rechazan lo diferente o aceptan ideas solo porque la mayoría lo hace.

Una crítica que sigue vigente

Aunque Rousseau vivió hace siglos, su reflexión parece escrita para la actualidad. Hoy es común ver cómo muchas personas opinan rápidamente sobre otros sin intentar comprenderlos. Basta una publicación, una apariencia o una opinión distinta para generar ataques o etiquetas.

La frase del filósofo invita justamente a lo contrario: pensar antes de juzgar.

También recuerda que crecer implica aceptar dudas y contradicciones. Las personas cambian con el tiempo, aprenden cosas nuevas y descubren que no todo es blanco o negro. Rousseau veía esa capacidad de cuestionarse como una señal de inteligencia y libertad.

Retrato de Jean-Jacques Rousseau. | Crédito: Allan Ramsay / Galería Nacional de Escocia

El problema de los prejuicios

Los prejuicios no solo afectan las relaciones personales. También pueden influir en la política, la educación y la convivencia social.

Cuando alguien cree que ya tiene todas las respuestas, deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, empieza a encerrarse en sus propias ideas.

Por eso Rousseau valoraba más la búsqueda constante de la verdad que la falsa seguridad de quienes nunca dudan. Para él, el pensamiento libre requería valentía.

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