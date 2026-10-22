El fundador de Amazon imagina un futuro en el que instalarse fuera de la Tierra será una elección personal. Los robots asumirían buena parte del trabajo, aunque la ciencia todavía debe resolver obstáculos para hacer posible esa vida.

Vivir en el espacio suena a una historia reservada para astronautas y películas de ciencia ficción. Jeff Bezos, sin embargo, cree que podría convertirse en una opción para millones de personas en unas dos décadas. Lo llamativo de su planteamiento no es únicamente el plazo: también sostiene que esos habitantes se marcharán porque quieren, no porque su trabajo les obligue a hacerlo.

El fundador de Amazon y Blue Origin compartió esta visión durante la Italian Tech Week 2025, celebrada en Turín. Allí relacionó la expansión humana fuera de la Tierra con el avance de la robótica y la inteligencia artificial. Su pronóstico apunta aproximadamente a 2045, pero debe entenderse como una expectativa personal, no como una fecha respaldada por un programa de asentamientos ya aprobado.

¿Qué dijo Jeff Bezos sobre los millones de personas que vivirán en el espacio?

Durante su intervención, Bezos expresó su convencimiento de que la presencia humana fuera de nuestro planeta crecerá con rapidez. “Creo que en las próximas dos décadas habrá millones de personas viviendo en el espacio”, afirmó, según las declaraciones recogidas por Fortune.

La declaración de Bezos habla de habitantes fuera de la Tierra sin concretar cómo se repartirían, qué instalaciones ocuparían o cuánto duraría su estancia. Es una visión de futuro, no una descripción detallada de dónde vivirían esos millones de personas.

La aparente contradicción: los humanos vivirían allí, pero los robots harían el trabajo

La parte más reveladora del planteamiento llega cuando Bezos explica por qué alguien se instalaría lejos de la Tierra. En su opinión, la mayoría lo haría por voluntad propia. No presenta ese traslado como una obligación económica ni como una condición imprescindible para desarrollar actividades espaciales.

La diferencia está entre poder vivir en un lugar y tener que estar allí para que funcione. Bezos imagina que la tecnología reducirá esa dependencia. En ese escenario, residir fuera del planeta sería una decisión personal, mientras que buena parte de las operaciones quedaría en manos de sistemas automatizados.

Esta confianza también explica su optimismo sobre la inteligencia artificial. Durante el encuentro, defendió que la abundancia de la civilización procede de sus inventos. Su razonamiento es que las nuevas herramientas pueden ampliar las capacidades humanas y generar riqueza, en lugar de analizarse únicamente desde los empleos o las actividades que podrían transformar.

¿Cómo encaja esta predicción en la misión de Blue Origin?

La idea de millones de habitantes espaciales no aparece aislada de su actividad empresarial. Blue Origin declara oficialmente que su visión es construir un futuro en el que millones de personas vivan y trabajen en el espacio para beneficiar a la Tierra. La compañía vincula esa expansión con la conservación y el sostenimiento de nuestro planeta.

Para acercarse a ese objetivo, identifica una prioridad: reducir radicalmente el coste de acceso al espacio. Su propuesta se apoya en la reutilización de vehículos, una estrategia que considera esencial para abaratar los vuelos. Antes de imaginar una vida cotidiana fuera de la Tierra, el transporte debe dejar de ser una operación extraordinariamente costosa.

¿Qué obstáculos separan esa visión de una vida cotidiana fuera de la Tierra?

Llegar al espacio y vivir allí durante periodos prolongados son desafíos diferentes. La NASA identifica cinco grandes peligros para los vuelos espaciales humanos: radiación, aislamiento y confinamiento, distancia respecto de la Tierra, cambios en la gravedad y entornos cerrados u hostiles.

La gravedad es uno de los ejemplos más claros. En microgravedad, los astronautas pueden perder masa muscular y densidad mineral ósea si no cuentan con medidas adecuadas de ejercicio y alimentación. La exposición a la radiación plantea, además, riesgos que dependen de la dosis acumulada y del tiempo de exposición.

También hay una dimensión cotidiana: mantener temperatura, presión y condiciones ambientales seguras, convivir en espacios limitados y recibir suministros o atención médica. La distancia complica la asistencia desde la Tierra, mientras que el aislamiento exige prestar atención a la salud mental y al funcionamiento de los equipos.

Por eso, la predicción de Bezos resulta sugerente, pero no equivale a una mudanza colectiva ya programada. El horizonte de 2045 expresa su confianza en la aceleración tecnológica; los estudios de la NASA muestran los desafíos que todavía deben abordarse. Entre ambos puntos está la verdadera pregunta: no solo cuándo podremos viajar más, sino qué hará falta para convertir un destino extraordinario en un lugar habitable.