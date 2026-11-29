A los 57 años, Jennifer Lopez ha logrado cumplir más de un sueño, incluso esos que tenía cuando era una niña y vivía junto a su madre Guadalupe Rodríguez y sus hermanas Lynda y Leslie en el distrito de El Bronx, en Nueva York. Si bien para muchos ya alcanzó la máxima fama y no hay nada que le falte hacer, para ella el límite aún no ha llegado y es tajante en afirmar que “cuando eres artista, siempre hay algo más que crear”. En una reciente entrevista reveló qué le queda por hacer en su carrera, incluyendo un proyecto que comenzó hace 25 años. En esta nota te brindo los detalles.

Todavía hay “muchas cosas que espera lograr en su carrera

El pasado 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, JLo vivió un momento mágico al poder reunir a toda su familia frente al televisor para ver el estreno televisivo de su especial musical, ‘The JLO Show: Live in Las Vegas’, en CBS que documenta el cierre de su residencia en el Colosseum del Caesars Palace. Este fue un día “muy especial” porque cumplió un gran anhelo.

Cuando era niña y pasaba sus días en el barrio de Castle Hill, en el distrito de El Bronx, cada Thanksgiving no solo preparaban la tradicional cena y agradecían en familia, sino que se sentaban frente al televisor para ver el clásico musical ‘West Side Story’ (1961), soñando con poder cantar, bailar y actuar algún día. Con los años, ahora le tocó estar en el sofá viendo su propio estreno.

A Jennifer Lopez le quedan metas creativas como dirigir una película o un musical. (Foto: Gilbert Flores/Variety via Getty Images) / Gilbert Flores

Fue justo en la presentación ‘The JLO Show’ en los estudios Paramount, el jueves 19 de noviembre, que se animó a confesar que todavía hay “muchas cosas” que espera lograr en su carrera.

“Cuando eres artista, siempre hay algo más que crear (…) Simplemente no sabes qué es. Así que… sigues tu camino y las cosas te encuentran. Te sientes inspirada y con ganas de decir algo. Y eso forma parte de tu vida. Es lo que eres. No hay nada más que hacer”, precisó a People.

JLo tiene en mente seguir trabajando en cine

La cantante de “Ain’t It Funny” dio a entender que su próximo proyecto probablemente será algo distinto para la gran pantalla, en lugar de algo relacionado con la música. “Me encantaría dirigir una película, un musical, tal vez, no sé, muchas cosas. Cualquier cosa”, agregó.

Los musicales no son extraños para ella ya que en 2025 estrenó la película musical ‘El beso de la mujer araña’ y previo a esto siempre quiso formar parte de uno. “Recuerdo haber audicionado para Evita, para Chicago y para Nine; estuve a punto de conseguir el papel en Nine (…) Había muchas cosas que siempre había deseado hacer, pero no era el momento adecuado. Pero esto sí que es el momento (…) Desde pequeña me encantaban los musicales. Eso fue lo que me impulsó a querer ser cantante, actriz y bailarina; veíamos musicales con mi madre cuando era niña, mis dos hermanas y yo. Nos encantaban y cantábamos por toda la casa”, declaró a The Hollywood Reporter en ese entonces.

Jennifer Lopez disfrutó del estreno del especial 'The JLo Show: Live in Las Vegas' (lanzado en noviembre de 2026). (Foto: Jesse Grant/Getty Images for Paramount+) / Jesse Grant

El proyecto que quiere retomar y quedó en pausa hace 25 años

Entre las metas creativas de Jennifer Lopez también está el retomar una adaptación cinematográfica de la ópera ‘Carmen’ y explorar una nueva etapa musical de madurez enfocada en sí misma. Ella dejó abierta la posibilidad de sacar adelante la idea que tuvo a principios de la década de 200 con Universal.

Según People, recientemente se la vio asistiendo a la noche de estreno de la producción en la Ópera de Los Ángeles y cuando se le preguntó si reconsideraría adaptar ‘Carmen’ al cine, JLo no descartó la sugerencia respondiendo con un “Tal vez” y una sonrisa sugerente.

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