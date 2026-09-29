Los padres enfrentan una nueva preocupación en la crianza: cómo equilibrar la protección de sus hijos en el mundo real con la exposición que tienen a internet. Jonathan Haidt, psicólogo social, profesor en la Universidad de Nueva York y autor de The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness (“La generación ansiosa: cómo la gran reconfiguración de la infancia está provocando una epidemia de enfermedades mentales”), considera que actualmente existe un desequilibrio en ese aspecto.

“Hemos sobreprotegido a nuestros hijos en el mundo real y los hemos dejado desprotegidos en internet”, dijo en entrevista con TODAY.

Haidt sostiene que el cambio tecnológico transformó la manera en que los niños y adolescentes pasan el tiempo. Según la investigación que presenta en su libro, en 2010 pocos menores tenían smartphones e Instagram todavía no existía, mientras que para 2015 el 80% de los adolescentes tenía un teléfono inteligente y la mayoría de las niñas utilizaba Instagram. “Es la transformación completa de la infancia en un espacio de cinco años”, afirma.

El experto también cuestiona la idea de que los teléfonos inteligentes son inevitables y que los niños simplemente deben aprender a convivir con ellos. “La gente dice: ‘Los teléfonos llegaron para quedarse’. Bueno, los autos llegaron para quedarse, pero no dejamos que los niños de 11 años los conduzcan”, señaló.

Su objetivo, según explicó, es que ningún menor sienta que está quedando aislado por no tener un teléfono.

Haidt considera a los smartphones “bloqueadores de experiencias”

Para Haidt, uno de los principales problemas está en la cantidad de experiencias que pueden quedar desplazadas por el uso constante del celular. Antes de los smartphones, los adolescentes también utilizaban teléfonos para comunicarse, pero escribir mensajes era un proceso más lento.

“Si tienes que presionar la tecla ‘7’ tres veces para escribir la letra ‘S’, no vas a escribir párrafos largos sobre cuánto odias a tu madre”, explicó al comparar los antiguos teléfonos con los actuales.

Por ello, Haidt denomina a los smartphones “bloqueadores de experiencias”. “Llamo a los smartphones ‘bloqueadores de experiencias’, porque una vez que le das el teléfono a un niño, va a ocupar cada momento que no esté destinado a otra cosa”, afirmó.

Según el experto, esto puede reducir considerablemente las experiencias que ocurren fuera de las pantallas y contribuir a una infancia cada vez más centrada en el teléfono.

Entre las normas que propone se encuentran no dar smartphones antes de la secundaria, evitar las redes sociales antes de los 16 años, establecer escuelas sin teléfonos y promover una mayor independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real.

Haidt también diferencia los efectos de la tecnología entre niños y niñas: mientras los varones tienden a concentrarse más en videojuegos y YouTube, señala que las niñas tienen mayor inclinación hacia plataformas sociales como Instagram y Pinterest.

El psicólogo social considera que los smartphones se han convertido en “bloqueadores de experiencias” que desplazan actividades propias de la infancia. (Foto referencial: Freepik)

¿Qué pueden hacer los padres con los niños pequeños?

Haidt reconoce que las pantallas pueden resultar muy útiles para tranquilizar a los niños, algo que ha llevado a muchos padres a entregarles teléfonos o tabletas. “Un iPad es extremadamente eficaz para calmar a un niño. Así que todos les dimos nuestros teléfonos y nuestros iPads mucho”, afirmó; sin embargo, sostiene que las investigaciones muestran diferencias entre los niños pequeños con mucho tiempo de pantalla y aquellos que tienen poca o ninguna exposición.

Eso no significa que todo uso de pantallas sea necesariamente negativo. El problema, según Haidt, aparece especialmente cuando el menor queda solo frente a un dispositivo diseñado para ofrecer recompensas constantes. Por eso recomienda distinguir entre contenidos como películas o programas de televisión, que pueden convertirse en una experiencia compartida, y plataformas o juegos basados en recompensas rápidas, como TikTok o determinados videojuegos.

Para los niños de 3 a 5 años, considera excesivo pasar tres horas diarias frente a una pantalla, aunque plantea que una cantidad limitada durante la semana y algunas horas de contenidos narrativos durante el fin de semana pueden ser diferentes.

¿Cómo evitar que los adolescentes tengan su primer smartphone demasiado pronto?

Para los preadolescentes y adolescentes, Haidt considera que una de las principales dificultades es la presión de grupo. Muchos niños reciben un iPhone alrededor de los 10 años simplemente porque otros compañeros también lo tienen. Por eso propone que los padres coordinen entre sí para retrasar la edad a la que los menores reciben un smartphone.

“Nadie quiere que su hijo sea el único. Nadie quiere que su hijo esté solo”, explicó. Según Haidt, si varias familias acuerdan conjuntamente retrasar el acceso a estos dispositivos, pueden evitar que un solo niño quede aislado. “Si [los padres] se coordinan con los padres de los amigos de sus hijos, todos pueden escapar del problema de la acción colectiva. Todo lo que se necesitan son otras tres o cuatro familias”, añadió.

El psicólogo también recomienda ocupar ese espacio con actividades que fortalezcan las relaciones presenciales, como encuentros periódicos entre amigos o pijamadas.

“Los niños necesitan tres amigos reales, no 300 amigos pseudo-Instagram”, afirmó.

Para Haidt, la solución no consiste únicamente en retirar los teléfonos, sino también en permitir que los menores recuperen oportunidades para jugar, explorar y relacionarse fuera de las pantallas.

El psicólogo plantea retrasar el acceso a smartphones y redes sociales, además de promover más juego libre, independencia y relaciones presenciales. (Foto: Jonathan Haidt / Facebook)

Quitar el smartphone no es suficiente

Haidt advierte que simplemente prohibir los teléfonos tampoco resuelve el problema. Los niños necesitan oportunidades para salir, explorar y afrontar situaciones sin que un adulto intervenga constantemente. “La forma en que los niños aprenden es intentando repetidamente cosas en un entorno de bajo riesgo”, señaló.

A su juicio, los conflictos entre niños y las pequeñas situaciones de riesgo forman parte de ese proceso de aprendizaje.

“Van a tener conflictos. Déjenlos resolver los conflictos. Esa es la parte más nutritiva. Van a inventar juegos que son tontos o incluso un poco peligrosos. Déjenlos, a menos que exista riesgo de muerte. Si simplemente pueden caerse de los columpios, eso es bueno. Los niños necesitan riesgos”, sostuvo.

Según su planteamiento, enfrentarse a pequeños desafíos puede ayudar a los menores a superar temores y desarrollar confianza.

Finalmente, Haidt considera que una protección excesiva también puede tener consecuencias en el desarrollo de los niños. “Literalmente, al proteger a nuestros hijos de los riesgos, los estamos haciendo más ansiosos y menos capaces de manejar los riesgos como adultos”, afirmó.

“Nos estamos preocupando por las cosas equivocadas. Y, en el proceso, estamos perjudicando el desarrollo de nuestros hijos al no permitirles enfrentar los riesgos y conflictos por sí mismos”, añadió.