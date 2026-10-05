De seguro te pasó en algún momento que estás muy enfocado avanzando un trabajo pendiente, terminando tu tesis o analizando un proyecto y te llega una alerta al celular que hace que desvíes la mirada y termines reduciendo tu concentración. Y es que con las redes sociales es cada vez más común que nuestro cerebro esté expuesto a un flujo rápido y constante de información, videos cortos, memes y diverso contenido creado con inteligencia artificial. Frente a esto, el interés y enfoque se han convertido en bienes muy disputados de la vida digital. Esa es la idea central que plantea el psicólogo social Jonathan Haidt en un video de “Aprendemos Juntos”, donde advierte que aplicaciones, redes sociales y teléfonos inteligentes están diseñados para captar y retener nuestro tiempo mental. Su mensaje es directo y no pasa desapercibido: “Tu atención es lo más importante que tienes”. Aquí te brindo más información para entender lo que plantea.

Grandes tecnología que compiten por tu atención

El experto recurrió al modelo de negocio de las grandes tecnológicas. “Sé que tu atención es valiosa porque Meta tiene un valor de 1,4 billones de dólares. ¿Acaso alguno de nosotros le ha dado dinero a Meta? ¿Tiene Meta tu tarjeta de crédito? ¿Le pagas dinero a Meta? No. ¿De dónde sacan 1,3 billones de dólares? Absorbiendo toda nuestra atención y vendiéndosela a los anunciantes, vendiendo nuestros datos a anunciantes. Por eso es que quieren llegar a los niños. Porque si no te atrapan cuando eres un niño, otra empresa lo hará y perderán tu flujo de datos y tu atención para siempre. Así que cuida tu atención. Tu atención es increíblemente valiosa”, expuso.

Según Jonathan Haidt, las plataformas obtienen beneficios al “extraer toda nuestra atención y venderla a los anunciantes”, además de utilizar los datos para orientar la publicidad y que esta competencia empieza cada vez más temprano. Las compañías buscan atraer a niños y adolescentes. Desde su perspectiva, cuidar la atención no es solo una cuestión de productividad: es una forma de preservar la autonomía individual frente a un entorno digital que premia el uso constante.

Para algunos jóvenes es complicado mantener el foco o que eviten revisar el teléfono incluso durante conversaciones presenciales, estudios o viajes diarios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El smartphone es “un payaso en nuestro bolsillo”

En su exposición en “Aprendemos Juntos”, el psicólogo pidió pensar en una aplicación instalada en el teléfono a la que siempre se recurre y pidió “eliminarla” o “esconderla de forma que tengas que rebuscar mucho para encontrarla. Si le añades un poco de dificultad, no la revisarás si tienes un margen de 30 segundos. Solo lo harás si tienes dos minutos, y ese es el comienzo. Imagina que estás intentando leer una novela o un libro para hacer los deberes y que tienes un payaso cerca que te dice ‘Oye, aquí, lee esto, mira esto otro’. Esa es nuestra vida hoy en día. Siempre hay un payaso en nuestro bolsillo”.

Para él, el móvil funciona como un sistema de entretenimiento permanente, en el que miles de empresas compiten al mismo tiempo con una sola meta: conseguir que la persona mire, haga clic o permanezca unos minutos más en la pantalla.

El experto vincula este deterioro de la atención con el rendimiento educativo. (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

El impacto negativo sobre tu atención

Según su reflexión, se nota un impacto especialmente en la capacidad de concentración. Haidt cuestiona la idea de que la multitarea sea una habilidad deseable: “Nadie puede hacer multitarea. Si haces dos cosas a la vez, haces las dos mal”. En el ámbito laboral, comenta que empresas y empleadores reportan dificultades para que algunos jóvenes mantengan el foco o eviten revisar el teléfono incluso durante conversaciones presenciales.

“Por eso lo digo una y otra vez. Tu atención es el recurso más valioso que tienes. Si no tienes el control de tu atención no podrás hacer gran cosa en esta vida. Es muy poco probable que tengas éxito si entregas tu atención a TikTok, Snapchat o Instagram”, agregó.

Entonces, ¿qué hacer? Su propuesta no pasa necesariamente por abandonar toda tecnología, sino por introducir “fricción” en los hábitos automáticos. Su recomendación es la siguiente: borra del celular las aplicaciones que se revisan de forma compulsiva o, si no es posible, esconderlas en carpetas para que abrirlas exija varios pasos. Esa pequeña pausa puede evitar la consulta impulsiva de 30 segundos y devolver algo de control. Y es que, si una persona no decide dónde poner su atención, otros —plataformas, anunciantes y algoritmos— terminarán decidiendo por ella.

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