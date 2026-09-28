Hay momentos en los que solo se necesita desconectar, respirar y dejar que todo lo demás espere. Si vives en constante estrés laboral, esa segunda carrera profesional te está costando más esfuerzo de lo que esperabas o las múltiples tareas en casa hacen que te sientas agotada la gran parte del día, siempre es bueno hacer una pausa y revisar cómo está nuestra salud y si existen aspectos que deberíamos evaluar o prevenir. Si eres de las personas que viven con una sensación de pesadez constante en el cuerpo, hay rituales que se volverán un reinicio necesario y que no siempre involucran los masajes en hombros o espalda. La terapeuta Jubitza Acuña señala que “los pies concentran muchas zonas de apoyo y tensión” y también merecen un cuidado especial.
¿Qué es la reflexología de pies?
Las extremidades inferiores no solo soportan el peso del cuerpo, mantienen el equilibrio y aseguran la estabilidad postural, sino que acumulan exceso de líquidos y es aquí donde resulta beneficioso un buen drenaje linfático para reducir la pesadez corporal. Mediante movimientos suaves y rítmicos se empuja lo retenido desde los pies hacia los ganglios linfáticos lo que favorece la circulación sanguínea de retorno y disminuye la presión en los tejidos.
La reflexología entonces es la encargada de quitar la tensión y el dolor local, lo que resulta en una sensación inmediata de ligereza en todo el cuerpo. Y es que al masajear ciertos puntos es posible aliviar la tensión acumulada, promover la relajación profunda y equilibrar las funciones del cuerpo.
¿Cómo disminuir la sensación de pesadez del cuerpo desde los pies?
El drenaje linfático y otras técnicas manuales pueden incorporarse a la rutina corporal cuando se busca favorecer la circulación y disminuir la sensación de pesadez.
“Cuando hablamos de bienestar corporal, no todo tiene que centrarse en trabajar directamente sobre los músculos. Los pies concentran muchas zonas de apoyo y tensión, por lo que dedicarles un momento puede generar una sensación de descanso que se extiende al resto del cuerpo”, explica Jubitza Acuña, terapeuta de Alaia Wellness Club.
La especialista también recomienda combinar baños terapéuticos, elementos herbales y activación de puntos de presión en los pies, creando una experiencia orientada al descanso físico, sobre todo cuando hay cambio de estación y conviene detenerse un momento y reconocer qué ha dejado estos últimos meses como un cuerpo que reclama ligereza.
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