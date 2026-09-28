Hay momentos en los que solo se necesita desconectar, respirar y dejar que todo lo demás espere. Si vives en constante estrés laboral, esa segunda carrera profesional te está costando más esfuerzo de lo que esperabas o las múltiples tareas en casa hacen que te sientas agotada la gran parte del día, siempre es bueno hacer una pausa y revisar cómo está nuestra salud y si existen aspectos que deberíamos evaluar o prevenir. Si eres de las personas que viven con una sensación de pesadez constante en el cuerpo, hay rituales que se volverán un reinicio necesario y que no siempre involucran los masajes en hombros o espalda. La terapeuta Jubitza Acuña señala que “los pies concentran muchas zonas de apoyo y tensión” y también merecen un cuidado especial.

¿Qué es la reflexología de pies?

Las extremidades inferiores no solo soportan el peso del cuerpo, mantienen el equilibrio y aseguran la estabilidad postural, sino que acumulan exceso de líquidos y es aquí donde resulta beneficioso un buen drenaje linfático para reducir la pesadez corporal. Mediante movimientos suaves y rítmicos se empuja lo retenido desde los pies hacia los ganglios linfáticos lo que favorece la circulación sanguínea de retorno y disminuye la presión en los tejidos.

La reflexología entonces es la encargada de quitar la tensión y el dolor local, lo que resulta en una sensación inmediata de ligereza en todo el cuerpo. Y es que al masajear ciertos puntos es posible aliviar la tensión acumulada, promover la relajación profunda y equilibrar las funciones del cuerpo.

Cada punto en los pies conecta con tu cuerpo y con presiones suaves se activan zonas reflejas que ayudan a liberar tensiones. (Foto: @alaiawellnessclub.pe / Instagram)

¿Cómo disminuir la sensación de pesadez del cuerpo desde los pies?

El drenaje linfático y otras técnicas manuales pueden incorporarse a la rutina corporal cuando se busca favorecer la circulación y disminuir la sensación de pesadez.

“Cuando hablamos de bienestar corporal, no todo tiene que centrarse en trabajar directamente sobre los músculos. Los pies concentran muchas zonas de apoyo y tensión, por lo que dedicarles un momento puede generar una sensación de descanso que se extiende al resto del cuerpo”, explica Jubitza Acuña, terapeuta de Alaia Wellness Club.

A través de la reflexología se liberan tensiones y se estimula el equilibrio. (Foto: @alaiawellnessclub.pe / Instagram)

La especialista también recomienda combinar baños terapéuticos, elementos herbales y activación de puntos de presión en los pies, creando una experiencia orientada al descanso físico, sobre todo cuando hay cambio de estación y conviene detenerse un momento y reconocer qué ha dejado estos últimos meses como un cuerpo que reclama ligereza.

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