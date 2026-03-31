En Jueves Santo 2026, los fieles se reúnen para celebrar la Misa de la Cena del Señor. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
En Jueves Santo 2026, los fieles se reúnen para celebrar la Misa de la Cena del Señor. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El Jueves Santo es un día especial dentro de la Semana Santa, un momento para detenernos y recordar la Última Cena de Jesús con sus discípulos, así como su entrega total por la humanidad. Es un día para acercarnos al Santísimo Sacramento con fe, devoción y gratitud, participando de la Misa de la Cena del Señor con el corazón abierto. Aquí encontrarás 20 oraciones especialmente seleccionadas para rezar en este día, acompañando la adoración, fortaleciendo tu espíritu y viviendo con mayor conciencia la presencia de Jesús en tu vida.

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Oraciones para el Jueves Santo

  • Señor, en este Jueves Santo, te doy gracias por el regalo de la Eucaristía y te pido que me ayudes a recibirla con humildad y amor sincero.
  • Jesús, acompáñame en este día de tu Cena, para que pueda comprender más profundamente el sacrificio que hiciste por mí y por toda la humanidad.
  • Padre celestial, fortalece mi fe y mi corazón, para que siempre recuerde que en el servicio a los demás estoy siguiendo tus pasos.
  • Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi alma durante esta jornada de oración, para que pueda vivir con devoción cada momento de la Misa del Jueves Santo.
  • Señor Jesús, que mis acciones reflejen tu amor y mi vida sea un testimonio de la entrega que nos mostraste en tu Última Cena.
Las oraciones del Jueves Santo 2026 nos acercan al Santísimo y fortalecen nuestra fe. | Crédito: Composición Mag / Freepik
Las oraciones del Jueves Santo 2026 nos acercan al Santísimo y fortalecen nuestra fe. | Crédito: Composición Mag / Freepik

Oración para el Jueves Santo ante el Santísimo

  • Jesús Sacramentado, ante tu presencia en el Santísimo, inclino mi corazón y mi vida para adorarte y agradecerte por el don de tu cuerpo y sangre.
  • Señor, ayúdame a permanecer en silencio y en oración profunda, reconociendo que tu amor infinito se encuentra en cada hostia consagrada y en cada momento de adoración.
  • Jesús, permite que mi contemplación ante tu Santísimo me llene de paz, fortaleza y un deseo sincero de acercarme cada día más a ti.
  • Señor Eucaristía, inspírame a ofrecer mis pensamientos, palabras y obras como una ofrenda de amor en gratitud por tu entrega total.
  • Jesús, mientras permanezco ante tu presencia, enséñame a escuchar tu voz, a comprender tu mensaje y a vivir con un corazón humilde y generoso.
Durante el Jueves Santo 2026, es momento de reflexión, adoración y gratitud por el sacrificio de Jesús. | Crédito: Composición Mag / Freepik
Durante el Jueves Santo 2026, es momento de reflexión, adoración y gratitud por el sacrificio de Jesús. | Crédito: Composición Mag / Freepik

Oración para Jueves Santo en familia

  • Señor, te pedimos como familia que nos acerquemos juntos a tu altar, unidos en oración y en el amor que nos enseñaste a compartir entre nosotros.
  • Jesús, que esta oración familiar nos recuerde la importancia del servicio, del perdón y de la compasión, para que nuestro hogar sea un reflejo de tu amor.
  • Padre celestial, bendice a cada miembro de nuestra familia en este Jueves Santo, y ayúdanos a crecer en fe, paciencia y unidad mientras rezamos juntos.
  • Señor, que al compartir estas oraciones en familia, podamos fortalecer los lazos que nos unen y vivir con humildad y generosidad como nos enseñaste.
  • Jesús, acompáñanos en nuestro hogar, guíanos en la oración, y que cada gesto de cariño entre nosotros sea un acto de adoración a ti.

Oración de adoración para Jueves Santo

  • Señor Jesús, en este Jueves Santo, me arrodillo ante ti para adorarte, reconociendo tu amor infinito y tu entrega total por cada uno de nosotros.
  • Padre, que mi adoración hoy sea sincera y profunda, no solo en palabras, sino en el compromiso de vivir conforme a tu voluntad cada día.
  • Espíritu Santo, llena mi corazón de gratitud mientras me acerco a ti en oración, para que mi adoración sea un reflejo de mi amor y fidelidad.
  • Señor Jesús, que cada instante de contemplación y silencio ante tu presencia me transforme, para que pueda amar y servir a los demás como tú lo hiciste.
  • Jesús Sacramentado, acepta mi adoración, mis pensamientos y mis obras, y ayúdame a vivir este Jueves Santo con un corazón humilde, devoto y lleno de fe.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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