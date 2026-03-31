El Jueves Santo es un día especial dentro de la Semana Santa, un momento para detenernos y recordar la Última Cena de Jesús con sus discípulos, así como su entrega total por la humanidad. Es un día para acercarnos al Santísimo Sacramento con fe, devoción y gratitud, participando de la Misa de la Cena del Señor con el corazón abierto. Aquí encontrarás 20 oraciones especialmente seleccionadas para rezar en este día, acompañando la adoración, fortaleciendo tu espíritu y viviendo con mayor conciencia la presencia de Jesús en tu vida.

Oraciones para el Jueves Santo

Señor, en este Jueves Santo, te doy gracias por el regalo de la Eucaristía y te pido que me ayudes a recibirla con humildad y amor sincero.

Jesús, acompáñame en este día de tu Cena, para que pueda comprender más profundamente el sacrificio que hiciste por mí y por toda la humanidad.

Padre celestial, fortalece mi fe y mi corazón, para que siempre recuerde que en el servicio a los demás estoy siguiendo tus pasos.

Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi alma durante esta jornada de oración, para que pueda vivir con devoción cada momento de la Misa del Jueves Santo.

Señor Jesús, que mis acciones reflejen tu amor y mi vida sea un testimonio de la entrega que nos mostraste en tu Última Cena.

Las oraciones del Jueves Santo 2026 nos acercan al Santísimo y fortalecen nuestra fe. | Crédito: Composición Mag / Freepik

Oración para el Jueves Santo ante el Santísimo

Jesús Sacramentado, ante tu presencia en el Santísimo, inclino mi corazón y mi vida para adorarte y agradecerte por el don de tu cuerpo y sangre.

Señor, ayúdame a permanecer en silencio y en oración profunda, reconociendo que tu amor infinito se encuentra en cada hostia consagrada y en cada momento de adoración.

Jesús, permite que mi contemplación ante tu Santísimo me llene de paz, fortaleza y un deseo sincero de acercarme cada día más a ti.

Señor Eucaristía, inspírame a ofrecer mis pensamientos, palabras y obras como una ofrenda de amor en gratitud por tu entrega total.

Jesús, mientras permanezco ante tu presencia, enséñame a escuchar tu voz, a comprender tu mensaje y a vivir con un corazón humilde y generoso.

Durante el Jueves Santo 2026, es momento de reflexión, adoración y gratitud por el sacrificio de Jesús. | Crédito: Composición Mag / Freepik

Oración para Jueves Santo en familia

Señor, te pedimos como familia que nos acerquemos juntos a tu altar, unidos en oración y en el amor que nos enseñaste a compartir entre nosotros.

Jesús, que esta oración familiar nos recuerde la importancia del servicio, del perdón y de la compasión, para que nuestro hogar sea un reflejo de tu amor.

Padre celestial, bendice a cada miembro de nuestra familia en este Jueves Santo, y ayúdanos a crecer en fe, paciencia y unidad mientras rezamos juntos.

Señor, que al compartir estas oraciones en familia, podamos fortalecer los lazos que nos unen y vivir con humildad y generosidad como nos enseñaste.

Jesús, acompáñanos en nuestro hogar, guíanos en la oración, y que cada gesto de cariño entre nosotros sea un acto de adoración a ti.

Oración de adoración para Jueves Santo

Señor Jesús, en este Jueves Santo, me arrodillo ante ti para adorarte, reconociendo tu amor infinito y tu entrega total por cada uno de nosotros.

Padre, que mi adoración hoy sea sincera y profunda, no solo en palabras, sino en el compromiso de vivir conforme a tu voluntad cada día.

Espíritu Santo, llena mi corazón de gratitud mientras me acerco a ti en oración, para que mi adoración sea un reflejo de mi amor y fidelidad.

Señor Jesús, que cada instante de contemplación y silencio ante tu presencia me transforme, para que pueda amar y servir a los demás como tú lo hiciste.

Jesús Sacramentado, acepta mi adoración, mis pensamientos y mis obras, y ayúdame a vivir este Jueves Santo con un corazón humilde, devoto y lleno de fe.

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