No solo te pueden afectar el estado de ánimo, sino que tienen un impacto directo en tu salud digestiva. De seguro te ha pasado que tras un episodio de fuerte estrés o tensión en el trabajo, con el pasar de los días empezaste a sentir ardor en el estómago o cuando más tensión experimentas, tardas más en digerir tus alimentos. Esto no es algo pasajero o sin importancia y no todos tiene claro cuál es la relación entre las emociones y los trastornos digestivos. Aquí te ayudo a entender cómo el estrés, ansiedad o cambios en tu estilo de vida pueden provocar síntomas recurrentes como hinchazón, acidez o malestares intestinales, esto de la mano de la gastroenteróloga Karla Cueva.

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¿Qué relación hay entre la salud digestiva y las emociones?

En los últimos años se ha registrado un incremento de casos de enfermedad inflamatoria intestinal, afecciones crónicas que afectan el aparato digestivo y suelen presentar síntomas como dolor abdominal, hinchazón o alteraciones intestinales. “Las patologías gastrointestinales responden directamente a la presencia de estrés, ansiedad, depresión o sedentarismo en la población”, señala la Dra. Karla Cueva, jefa de Gastroenterología del Hospital Guillermo Kaelin, operado por IBT Group. Es por eso que resulta importante conocer cómo estos cuadros también responden a factores emocionales y de estilo de vida.

El fenómeno conocido como somatización, es una forma en la que el cuerpo expresa lo que la mente no logra procesar. (Foto: Pexels)

La respuesta está en que el cerebro y el intestino mantienen una comunicación constante a través del llamado eje cerebro-intestino, una conexión que hace que las emociones puedan alterar directamente el funcionamiento gastrointestinal y favorecer síntomas como acidez, gases, diarreas o estreñimiento cuando una persona atraviesa periodos prolongados de tensión emocional.

“Por ejemplo, el estrés activa hipersensibilidad y cambios en el microbiota, que pueden derivar en síndrome de intestino irritable o gastritis. Sin embargo, el paciente solo va a presentar síntomas que afectan el funcionamiento de su sistema digestivo, sin mostrar lesiones en sus órganos, por lo que es importante evaluar de manera integral para encontrar el origen del malestar y brindar el tratamiento adecuado”, detalló la especialista.

¿Cómo afectan las emociones al sistema digestivo?

Alteraciones del apetito (por exceso o por defecto).

Digestiones pesadas o aceleradas.

Síntomas como hinchazón, dolor abdominal o gases.

Empeoramiento de trastornos preexistentes como el reflujo o la colitis.

Estudios recientes también han observado cómo el estrés crónico puede alterar la microbiota intestinal, reduciendo la diversidad bacteriana y afectando negativamente a la regulación inflamatoria y emocional del organismo. (Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels)

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), los factores psicológicos como el estrés y la ansiedad están estrechamente asociados a varios trastornos digestivos funcionales.

Sus investigaciones indican que una gran parte de los pacientes con SII también presentan síntomas de ansiedad o depresión. Este solapamiento ha llevado a expertos a recomendar abordajes integrales que incluyan tanto tratamientos médicos como apoyo psicológico.

Cómo equilibrar las emociones y el sistema digestivo

Para ayudar a modular la respuesta del organismo frente al estrés y disminuir la frecuencia e intensidad de los síntomas digestivos, puedes seguir estos consejos:

Alimentación: mantener horarios regulares de comida y priorizar una dieta equilibrada contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo. Además, se recomienda reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, ya que pueden irritar el sistema gastrointestinal y agravar los síntomas. Sueño: dormir las horas necesarias y mantener una buena calidad de descanso es clave para regular las funciones del organismo, incluido el sistema digestivo. La falta de sueño puede aumentar los niveles de estrés y favorecer la aparición o persistencia de molestias gastrointestinales. Actividad física: el movimiento regular ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a reducir la tensión acumulada. Actividades simples como caminar o mantenerse activo durante el día contribuyen a disminuir malestares.

Además, es fundamental no minimizar los síntomas, evitar la automedicación y acudir a una evaluación profesional de manera oportuna para identificar el origen de las afecciones gastrointestinales y recibir el tratamiento adecuado desde distintas especialidades.

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