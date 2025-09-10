Es un problema común que para muchos genera una gran alarma, mientras que otros no le dan la debida importancia. Si tienes hijos pequeños o sobrinos, de seguro te ha pasado en alguna ocasión que las deposiciones se hacen esperar, lo que genera malestar e incomodidad, sobre todo en etapa escolar. Hoy te explico, de la mano de la pediatra Kelly Olivera, por qué un estreñimiento infantil prolongado no debe normalizarse, así como las causas y señales de alerta que debes considerar para cuidar su salud.
Este cuadro se presenta cuando el niño evacúa menos de tres veces por semana o cuando las heces son duras, secas y dolorosas, lo que dificulta el proceso de evacuación. En la mayoría de los casos, está vinculado a una alimentación inadecuada o a rutinas poco saludables; sin embargo, en determinados escenarios puede ser una señal de una condición médica que requiere evaluación especializada.
“Las causas comunes incluyen la educación temprana de los esfínteres y los cambios en la alimentación. Afortunadamente, la mayoría de los casos de estreñimiento en los niños son temporales. Animar a tu hijo a hacer cambios sencillos en la alimentación, como comer más frutas y verduras ricas en fibra y beber más agua, puede contribuir en gran medida a aliviar el estreñimiento”, explican desde Mayo Clinic.
Factores más comunes del estreñimiento infantil
- Alimentación inadecuada: consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y bajos en fibra.
- Deshidratación: beber poca agua dificulta la formación de heces blandas.
- Sedentarismo: la falta de movimiento ralentiza el tránsito intestinal.
- Factores emocionales: situaciones de estrés o cambios de rutina que generan ansiedad en los niños pudiendo afectar la regularidad de las deposiciones.
“En los niños, el estreñimiento suele deberse a una dieta baja en fibra, poca ingesta de líquidos o falta de actividad física. También puede aparecer en etapas de cambios importantes, como el inicio del colegio o la retirada del pañal, donde algunos pequeños retienen las evacuaciones por miedo o ansiedad (…) El estreñimiento prolongado no debe normalizarse. Si bien muchas veces mejora con ajustes en la dieta y el estilo de vida, en ciertos casos puede estar relacionado con problemas más complejos, como alteraciones anatómicas o enfermedades metabólicas”, explicó la Dra. Kelly Olivera Safora, pediatra de la Clínica Stella Maris.
Señales de alerta en el estreñimiento infantil
Aunque en la mayoría de los casos se resuelve con cambios de hábitos, es importante acudir al médico cuando:
- El niño presenta dolor abdominal intenso o distensión abdominal.
- Aparecen rastros de sangre en las heces.
- El estreñimiento es persistente, dura varias semanas o empeora con el tiempo.
- Las heces son muy duras, en forma de bolitas, o aparecen rastros de sangre.
- Se acompaña de pérdida de peso, fiebre o vómitos y en algunos casos puede requerir hospitalización.
