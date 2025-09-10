Es un problema común que para muchos genera una gran alarma, mientras que otros no le dan la debida importancia. Si tienes hijos pequeños o sobrinos, de seguro te ha pasado en alguna ocasión que las deposiciones se hacen esperar, lo que genera malestar e incomodidad, sobre todo en etapa escolar. Hoy te explico, de la mano de la pediatra Kelly Olivera, por qué un estreñimiento infantil prolongado no debe normalizarse, así como las causas y señales de alerta que debes considerar para cuidar su salud.

Este cuadro se presenta cuando el niño evacúa menos de tres veces por semana o cuando las heces son duras, secas y dolorosas, lo que dificulta el proceso de evacuación. En la mayoría de los casos, está vinculado a una alimentación inadecuada o a rutinas poco saludables; sin embargo, en determinados escenarios puede ser una señal de una condición médica que requiere evaluación especializada.

“Las causas comunes incluyen la educación temprana de los esfínteres y los cambios en la alimentación. Afortunadamente, la mayoría de los casos de estreñimiento en los niños son temporales. Animar a tu hijo a hacer cambios sencillos en la alimentación, como comer más frutas y verduras ricas en fibra y beber más agua, puede contribuir en gran medida a aliviar el estreñimiento”, explican desde Mayo Clinic.

El estreñimiento en los niños generalmente no es grave; sin embargo, el crónico puede llevar a complicaciones o indicar una afección prexistente. (Foto: Nuttawan Jayawan / iStock) / Nuttawan Jayawan

Factores más comunes del estreñimiento infantil

Alimentación inadecuada: consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y bajos en fibra.

Deshidratación: beber poca agua dificulta la formación de heces blandas.

Sedentarismo: la falta de movimiento ralentiza el tránsito intestinal.

Factores emocionales: situaciones de estrés o cambios de rutina que generan ansiedad en los niños pudiendo afectar la regularidad de las deposiciones.

“En los niños, el estreñimiento suele deberse a una dieta baja en fibra, poca ingesta de líquidos o falta de actividad física. También puede aparecer en etapas de cambios importantes, como el inicio del colegio o la retirada del pañal, donde algunos pequeños retienen las evacuaciones por miedo o ansiedad (…) El estreñimiento prolongado no debe normalizarse. Si bien muchas veces mejora con ajustes en la dieta y el estilo de vida, en ciertos casos puede estar relacionado con problemas más complejos, como alteraciones anatómicas o enfermedades metabólicas”, explicó la Dra. Kelly Olivera Safora, pediatra de la Clínica Stella Maris.

Lleva a tu hijo al médico si el estreñimiento dura más de dos semanas o está acompañado por fiebre, sangre en las heces o hinchazón abdominal. (Foto: kwanchaichaiudom / iStock) / kwanchaichaiudom

Señales de alerta en el estreñimiento infantil

Aunque en la mayoría de los casos se resuelve con cambios de hábitos, es importante acudir al médico cuando:

El niño presenta dolor abdominal intenso o distensión abdominal. Aparecen rastros de sangre en las heces. El estreñimiento es persistente, dura varias semanas o empeora con el tiempo. Las heces son muy duras, en forma de bolitas, o aparecen rastros de sangre. Se acompaña de pérdida de peso, fiebre o vómitos y en algunos casos puede requerir hospitalización.

