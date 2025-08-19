Una pediatra de emergencias hizo una seria advertencia sobre las vitaminas en forma de gomitas para niños y explicó por qué los padres deben tener mucho cuidado con ellas. Se trata de la doctora Meghan Martin, de Florida, conocida en redes sociales como @beachgem10, quien compartió el mensaje en un video publicado en TikTok que ha superado las 150 mil reproducciones en cuestión de horas.

La doctora suele usar esta plataforma para compartir consejos de seguridad infantil, hablar sobre enfermedades y explicar noticias médicas. En esta ocasión, quiso centrarse en un tema muy específico: los riesgos que esconden las gomitas vitamínicas y otros suplementos en forma de dulce.

“No soy fan de los multivitamínicos en gomita, los suplementos en gomita ni los comestibles de THC en gomita”, afirmó la pediatra.

La pediatra explicó que este problema también se observa con gomitas de melatonina y THC, debido a que suelen almacenarse como golosinas en lugar de como medicamentos. (Foto: @beachgem10)

Según explicó, los niños no distinguen la diferencia entre una gomita de caramelo común y una que contiene vitaminas o sustancias, y muchos padres tampoco las almacenan con el mismo cuidado que otros medicamentos. “Al final, son bastante fáciles de alcanzar para los niños y pueden provocar sobredosis”, advirtió.

La doctora Martin señaló que en los últimos años se ha visto un aumento preocupante en los casos de intoxicaciones pediátricas por este tipo de productos. No solo aumentaron las sobredosis por THC en niños, sino también las relacionadas con la melatonina.

“Mucho de esto ocurre porque no se guardan adecuadamente, y porque se ven y saben como un caramelo”, agregó.

Martin señaló que la industria de los suplementos no está regulada, por lo que las dosis pueden ser inconsistentes y, en exceso, causar problemas dentales. (Foto referencial: Freepik)

Otro de los problemas, según la pediatra, es que muchas de estas gomitas se fabrican tomando un simple snack de fruta al que se le “rocía” la vitamina encima. “Cuando las pones en un envase con otras gomitas pegajosas, terminan intercambiando nutrientes y la dosis se vuelve muy inconsistente”, explicó.

Además, recordó que la industria de los suplementos no está regulada, por lo que los análisis de laboratorio muchas veces no coinciden con lo que las etiquetas prometen. Por otra parte, advirtió que su consumo frecuente puede aumentar el riesgo de caries y problemas dentales.

Los expertos sugieren que la compra y el consumo de estos productos sea supervisado por un adulto responsable o un profesional de la salud. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, la especialista insistió en que los padres no deben referirse a estas gomitas como “dulces”, ya que los niños podrían confundirlas. “Sé que esa es la idea, usarlo a nuestro favor para que los pequeños las tomen, pero no son caramelos: son medicinas. Y no queremos que los niños se las coman creyendo que son golosinas”, destacó.

En los comentarios de su video, varios padres agradecieron la advertencia y coincidieron con ella: “¡Nunca lo había pensado! Gracias por hablar de esto”, escribió una usuaria, mientras otro destacó: “No hay nada malo en que la medicina sepa a medicina”.

Qué dicen los expertos sobre el consumo de suplementos multivitamínicos para niños

En su sitio web, Mayo Clinic señala que la mayoría de los niños sanos no necesitan multivitaminas si crecen al ritmo normal y comen alimentos variados. Un consumo saludable de grasas, proteínas, vitaminas y minerales pueden proporcionar todos los nutrientes que necesitan la mayoría de los niños en edad preescolar.

Además, hay algunos riesgos: las grandes dosis de vitaminas y minerales pueden causar problemas como malestar estomacal o heces blandas.

Si un niño come o bebe alimentos con vitaminas y minerales añadidos, es fundamental leer las etiquetas para asegurarse de que la cantidad total de esos nutrientes no supera el límite seguro para un menor.

Cabe agregar que algunas vitaminas y algunos minerales pueden interactuar con los medicamentos que pueda tomar un niño.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí