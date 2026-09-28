“Las cosas más importantes son las más difíciles de decir”. Esta frase pertenece a Stephen King y aparece en The Body, una de las cuatro novelas cortas de Different Seasons, el libro que el autor publicó en 1982. La dice el narrador, Gordie Lachance, un escritor que se parece mucho al propio King y resume una de las mayores dificultades de escribir y de hablar: encontrar palabras para lo que sentimos con más intensidad.

¿Qué quiso decir Stephen King con esta frase?

En el pasaje, el narrador reflexiona sobre lo difícil que es hablar de lo que de verdad nos importa. Explica que son cosas que dan vergüenza, porque las palabras las hacen parecer más pequeñas: lo que dentro de la mente parecía ilimitado, al decirlo en voz alta se vuelve algo de tamaño normal.

Pero el texto va más allá. Según el narrador, las cosas importantes viven demasiado cerca de lo más íntimo y hablar de ellas es doloroso. Además, cuando uno lo hace, a veces la gente lo mira con extrañeza, sin entender lo que dijo ni por qué casi se le quiebra la voz.

La dificultad, entonces, no es solo encontrar las palabras, sino también el temor a no ser comprendido.

La reflexión aparece en The Body, obra en la que el autor explora la dificultad de poner en palabras experiencias y sentimientos profundos (Foto: ULF ANDERSEN / ULF ANDERSEN / AURIMAGES VIA AFP)

Una idea que también se recogió como consejo de escritura

Esta reflexión también aparece en un artículo de Business Insider publicado por TIME en 2015, que reunió consejos de escritura de King. Bajo el principio “Aborda las cosas más difíciles de escribir”, el texto retoma la frase y la presenta como una invitación a no evitar los temas que más cuesta expresar.

La idea puede aplicarse más allá de la literatura: hablar de una pérdida, reconocer un sentimiento, explicar una experiencia dolorosa o decirle a alguien cuánto significa para nosotros puede resultar difícil precisamente porque esas palabras tienen un peso especial.

Leída así, la frase no invita al silencio, sino que reconoce que lo que más nos importa suele exigir más esfuerzo para encontrar la manera de decirlo.