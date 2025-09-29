Hablar con alguien que apenas conoces puede convertirse en un reto. Las charlas superficiales muchas veces se sienten forzadas o terminan en silencios incómodos; sin embargo, existe una pregunta muy sencilla que, según los expertos, puede romper el hielo de inmediato y hacer que la otra persona se sienta a gusto.

Vanessa Van Edwards, autora, experta en comunicación e investigadora principal del laboratorio de comportamiento humano Science of People, explicó en el podcast The Dhru Purohit Show que esta pregunta es ideal para conversaciones con compañeros de trabajo, conocidos o incluso personas que acabas de conocer.

La especialista reveló la frase que considera infalible: “¿Pasa algo emocionante este fin de semana?”, palabras que, según ella, tienen el poder de transformar una charla corriente en un momento de verdadera conexión.

Van Edwards señaló que preguntas típicas como “¿Cómo estás?” o “¿Qué hay de nuevo?” no generan el mismo efecto.

La experta sugiere intercambiar el rutinario “¿Cómo estás?” por un “¿Pasa algo emocionante este fin de semana?”. (Foto: Vanessa Van Edwards / Facebook)

“Cuando le preguntas a alguien: ‘¿Cómo va todo?’, nada. Cerebro apagado, ¿verdad?”, comentó. Esas frases, aseguró, activan un piloto automático en la mente que no despierta interés ni emoción.

En cambio, al preguntar directamente por los planes del fin de semana, el cerebro reacciona de otra manera. “Primero, la respuesta siempre es diferente, porque la mayoría tiene planes distintos. Y, literalmente, le estás preguntando: ‘¿Qué te emociona ya? ¿Puedes compartirlo conmigo? ¿Podemos disfrutarlo juntos?’”, explicó.

La experta detalló que este tipo de conversación estimula la liberación de dopamina, una sustancia que produce energía, motivación y una sensación de placer. Además, si la charla avanza y ambos encuentran algo en común, el cuerpo puede generar oxitocina, la hormona asociada con la sensación de pertenencia y conexión.

Para ilustrarlo, Vanessa puso un ejemplo personal: como madre de una niña pequeña, podría responder que llevará a su hija a un campo de calabazas para elegir la primera calabaza de Halloween.

Su libro "Captivate: The Science of Succeeding with People" (Captívate: La Ciencia de Tener Éxito con la Gente), comparte las estrategias y principios basados en la psicología para mejorar tus interacciones sociales y lograr ser más influyente. (Foto: Vanessa Van Edwards / Facebook)

Si la otra persona ha vivido una experiencia similar, puede surgir un momento de “yo también”, un intercambio que, según ella, fortalece el vínculo.

“Nos miramos, asentimos, reflejamos el lenguaje corporal del otro. Eso nos hace sentir que realmente nos entendemos. Y químicamente, nos hace sentir muy bien”, concluyó.

Los consejos de Vanessa Van Edwards al conocer a alguien y los errores que debes evitar

Tiempo atrás, Vanessa Van Edwards advirtió que, al intentar causar una buena impresión al conocer a alguien, muchos cometen errores sin darse cuenta que pueden alejar a la otra persona.

Según la experta, el error más común al conocer a alguien es preguntar: “¿A qué te dedicas?”. Para ella, esta pregunta no solo es poco efectiva, sino que puede resultar incómoda.

“Deja de preguntar ‘¿A qué te dedicas?’. Eso le dice a la otra persona que puede mantener su cerebro en piloto automático. Preguntar eso es, en realidad, como decir ‘¿Cuánto vales?’”, afirmó.

Vanessa Van Edwards advirtió que, al intentar causar una buena impresión al conocer a alguien, muchos cometen errores sin darse cuenta que pueden alejar a la otra persona. (Foto referencial: Pexels)

La experta aseguró que esa pregunta puede hacer que la otra persona se sienta juzgada o reducida a lo que hace para ganarse la vida. “Si alguien no se define por lo que hace, en realidad es una pregunta grosera”, explicó. Por eso recomienda alternativas como: “¿Estás trabajando en algo emocionante estos días?” o “¿Has trabajado en algo emocionante últimamente?”.

Van Edwards detalló que estas preguntas abren la posibilidad de que la otra persona hable de lo que realmente le interesa, ya sea su trabajo, un proyecto personal, un pasatiempo o hasta un viaje.

“Esto es una conexión con permiso”, señaló. “Cuando preguntas eso, le das permiso a la persona para que, si quiere, te cuente a qué se dedica”.

