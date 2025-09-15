Captar la atención del público durante una presentación, o incluso en una sala llena de gente, puede ser complicado. Afortunadamente, un experto en oratoria compartió una sencilla frase de tres palabras que, según él, hará que todos te escuchen “al instante”.

John Bowe, entrenador de oratoria, asegura que comenzar con la frase “Imagina este escenario…” hará que la audiencia se interese de inmediato.

“Funciona cada vez”, escribió Bowe en un artículo para CNBC, explicando por qué cada palabra tiene un efecto tan poderoso.

La palabra “Imagina” es una orden directa que cambia la presentación a la segunda persona, atrayendo al público y llevándolo a visualizar lo que vas a decir.

El experto señala que cada palabra de la expresión genera curiosidad y permite a los oyentes visualizar lo que se contará. (Foto referencial: Freepik)

“Este” sitúa la historia en el momento presente, lo que añade urgencia y especificidad para que los oyentes se concentren en lo que ocurre ahora.

Finalmente, “escenario” anuncia que viene una historia con detalles, personajes y eventos, mucho más interesante que simples datos o explicaciones.

“Juntas, estas palabras captan la atención, despiertan curiosidad e invitan a los oyentes a un espacio mental compartido donde pueden sentir y experimentar lo que estás contando”, escribió Bowe.

Aunque asegura que “Imagina este escenario” es infalible, también sugiere otras opciones como “¿Qué pasaría si…?”, “Imagínate que…”, “Piensa en la última vez que…” o “¿Alguna vez te ha pasado que…?”.

Por su parte, la psicóloga Coach Francesca comparte siete gestos de lenguaje corporal, como la “pose de poder” y el “contacto sustituto”, que transmiten seguridad e incluso interés romántico. (Foto referencial: Freepik)

Por otro lado, la psicóloga y life coach conocida como Coach Francesca, que cuenta con 1,2 millones de seguidores en TikTok, se hizo viral por compartir trucos de lenguaje corporal que ayudan a dominar cualquier situación. En un video, explicó siete gestos simples que pueden ayudarte a proyectar confianza y controlar el ambiente.

Su primer consejo es una “pose de dominio”. “Colocar las manos en la cintura demuestra que estás listo y alerta, y le dice a los demás que tienes algo que decir”, explicó.

Según el Daily Mail, estudios señalan que esta postura, conocida como “power pose”, te hace ver más alto, aumenta tu energía y confianza y te hace sentir más poderoso.

Francesca también recomienda apartarse de la mesa cuando no estás de acuerdo con algo. “Alejarse de la mesa demuestra que la persona no coincide con lo que se está diciendo”, comentó, aunque advirtió que este gesto puede parecer ofensivo si no se usa con cuidado.

Ambos expertos coinciden en que pequeños cambios en la forma de hablar y moverse pueden transformar la manera en que los demás te perciben. (Foto referencial: Freepik)

Otro de sus trucos es el “contacto sustituto”, útil si buscas mostrar interés romántico. “Acariciar una taza o presionar un bolígrafo contra los labios significa que la persona quiere intimidad con quien está”, afirmó.

Además, si alguien realmente te aprecia, quitará cualquier objeto que se interponga entre ustedes: “Quitar objetos que están en medio indica que esa persona se siente bien y le gustas”, explicó.

En contraste, cuando alguien no disfruta la interacción, suele colocar objetos como una barrera, por ejemplo una taza entre ambos. Curiosamente, rodearte de objetos cuando estás solo puede aumentar tu confianza.

