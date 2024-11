Uno de los días más especiales para todos en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y con él una gran preocupación porque hay un alimento estrella y sinónimo del Día de Acción de Gracias. En cada Thanksgiving no puede faltar el pavo y como ya estamos con el tiempo en contra para la cena del 28 de noviembre, aquí te dejo la guía que no puedes dejar de revisar para no cometer errores en su compra, proceso y técnicas de descongelación hasta cómo saber que en realidad está cocido. Presta atención a las recomendaciones de los expertos.

Si aún no lo has comprado, de seguro ya estás pensando en ir lo más pronto posible a la tienda para encontrar uno antes que la multitud arrase con todos en las estanterías, pero eso sí, hay detalles que no puedes pasar por alto para tener una celebración sin complicaciones respetando ciertas reglas de seguridad alimentaria.

Y es que según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), “el pavo es la categoría de alimentos sobre la que los consumidores más preguntan” porque, aunque todos los años se prepare, siempre hay dudas.

Así sea la primera vez que cocines un pavo o que seas un experto, siempre pueden ocurrir contratiempos en la cocina que afecten tu pavo. (Foto: bhofack2 / iStock)

¿Pavo fresco o congelado?

Aquí nos enfrentamos al tiempo que demore en quitarse todo el hielo, porque en ambos casos la carne será tierna, jugosa y deliciosa si la preparamos correctamente; sin embargo, siempre es buena idea planificar la compra teniendo en cuenta la gran demanda en noviembre ya sea en una granja o tienda.

Si optas por la primera opción, los especialistas aconsejan preguntar “las circunstancias bajo las cuales se procesaron los pavos” como por ejemplo, “si estaba presente un inspector estatal o federal”. Joel Brandenberger, el expresidente y director ejecutivo de la Federación Nacional del Pavo, explicó a People que sea cual sea su elección, es “imperativo” seguir las “cuatro pautas básicas de seguridad alimentaria”: “Limpiar, separar, cocinar y enfriar”.

Nicole Johnson, directora de Butterball Turkey Talk-Line, también detalló al medio que hay que mantener los pavos frescos “sin abrir” y “refrigerados” hasta la fecha de caducidad que se encuentra en la etiqueta colgante, o hasta que los chefs estén listos para comenzar a cocinar. En cuanto a la temperatura del refrigerador, dice que “lo ideal es que esté entre 35 y 40 grados”, y señala que “es preferible una temperatura más baja”. Eso sí, siempre debe ir con una bandeja debajo para que los jugos no se filtren.

Si tienes un pavo congelado, debes asegurarte de que esté descongelado para el Día de Acción de Gracias. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

¿Cómo descongelar el pavo?

Lo primero que debes tener en cuenta es que debes tener el tiempo suficiente para descongelarlo completamente antes de la cena y este proceso puede hacerse “en el refrigerador o en agua fría (…) Por cada 2 o 3 kilos de pavo, hay que esperar 24 horas. Por ejemplo, si se trata de un pavo de 7 kilos, es necesario dejarlo descongelar durante 3 días en el frigorífico”, explica Brandenberger.

Cómo cocinar correctamente el pavo

Brandenberger enfatiza que “siempre se debe cocinar el pavo a 165 grados Fahrenheit” y que los chefs deben revisar al menos tres partes del pavo entero para ver si está cocido. Recomienda “la parte más gruesa de la pechuga, la parte más interna del muslo y la parte más interna del ala”.

Un gran consejo es no excederse en la temperatura del honro para acelerar el tiempo de cocción porque podría secar la carne de la pechuga del pavo. (Foto: LauriPatterson / iStock)

