Las entrevistas para la visa H-1B en Estados Unidos están incorporando una pregunta que está generando tensión entre solicitantes y abogados de inmigración. Algunos aspirantes están siendo interrogados sobre por qué un trabajador estadounidense no podría ocupar el puesto que se les ha ofrecido. La interrogante está siendo planteada por funcionarios consulares durante las entrevistas, especialmente en casos de ocupaciones consideradas especializadas. Expertos señalan que este enfoque busca evaluar las razones detrás de la contratación de talento extranjero y la justificación del empleador, en un contexto donde el programa H-1B sigue bajo mayor escrutinio y debate político en torno al impacto en el mercado laboral de EE.UU.

¿Qué está preguntando ahora el consulado?

Según abogados de inmigración citados por Newsweek, funcionarios consulares han comenzado a formular variaciones de una misma pregunta clave:

“¿Por qué un estadounidense no puede hacer este trabajo en lugar de usted?”

Estas preguntas aparecen con mayor frecuencia en casos de “ocupaciones especializadas”, donde se analiza por qué una empresa opta por contratar a un trabajador extranjero en lugar de un candidato local.

Expertos advierten que la visa H-1B en EE.UU. ahora incluye preguntas más directas sobre la contratación de trabajadores extranjeros. | Crédito: Cristian Storto Fotografia / iStock / Cristian Storto Fotografia

¿Qué exige la visa H-1B?

El programa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos avanzados, normalmente con al menos un título universitario.

Resumen del programa H-1B

Aspecto Detalle Tipo de visa Trabajo temporal para ocupaciones especializadas Requisito principal Título universitario o equivalente Sectores más comunes Tecnología, ingeniería, salud Límite anual 85,000 visas nuevas (incluye 20,000 para posgraduados en EE.UU.) Obligación del empleador Garantizar que la contratación no afecte salarios ni condiciones laborales de trabajadores estadounidenses

Por qué se está haciendo esta pregunta

Morgan Bailey, socia del bufete Mayer Brown y exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional, explicó a Newsweek que este tipo de interrogantes se ha vuelto más frecuente en entrevistas consulares.

“Los funcionarios están preguntando cada vez más variaciones de ‘¿Por qué no puede un estadounidense hacer este trabajo?’ o ‘¿Qué te hace tan especializado que un estadounidense no puede hacer tu trabajo?’”, señaló.

Bailey añadió que, aunque este tipo de preguntas ya existía en administraciones anteriores, ahora se percibe con mayor “frecuencia y directividad”.

Cómo deben responder los solicitantes

Los expertos coinciden en que la clave no está en compararse con trabajadores estadounidenses, sino en justificar la propia contratación.

“Los solicitantes no deben ponerse a la defensiva ni comparar directamente su perfil con el de trabajadores estadounidenses”, explicó la abogada Nandini Nair.

En cambio, recomiendan:

Explicar por qué la empresa los eligió

Destacar formación académica y experiencia especializada

Mantener respuestas claras y naturales, sin parecer memorizadas

La abogada Morgan Bailey agregó que el enfoque debe ser conversacional:

“Interpreten la pregunta como un interés genuino y respondan como en una entrevista de trabajo: con claridad, concisión y seguridad”.

El debate sobre la visa H-1B en EE.UU. se intensifica en medio de nuevas políticas migratorias y controles más estrictos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Visión de las autoridades

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó al citado medio que las políticas migratorias buscan equilibrar la atracción de talento extranjero con la protección del empleo estadounidense, en línea con una agenda de “America First”.

Además, recordó que la contratación de trabajadores H-1B requiere justificar la necesidad del puesto y la elegibilidad del solicitante.

Qué deben tener en cuenta los solicitantes

Abogados de inmigración coinciden en que el enfoque de las entrevistas no busca descalificar al solicitante, sino entender la naturaleza especializada del puesto y la relación entre el trabajador y la empresa.

“La H-1B no se trata de decir que un estadounidense no puede hacer el trabajo, sino de demostrar que el rol requiere habilidades específicas y que el candidato cumple con ellas”, señaló una exoficial consular del Departamento de Estado.

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