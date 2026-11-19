Conformen llegamos a la etapa adulta, nuestro círculo de amistades se reduce. Imaginamos en un principio que dichas personas se mantendrían con el pasar del tiempo, pero, desafortunadamente, no suele ocurrir ello por distintos motivos. Es así que nuestras amistades se cuentan con los dedos. Seguramente te identificas con dicha situación, pero percibes tranquilidad. ¿Por qué? La psicología tiene una perspectiva que pretenden compartírtela.

En la etapa de la adolescencia contamos con distintos amigos que conocemos en fiestas, colegio, universidad y otras áreas. Sin embargo, conforme llegamos a la barrera de los 30, estas “amistades” se reducen considerablemente.

Puede tratarse de un cambio drástico, pero hay individuos que lo toleran y se sienten tranquilos. En ese sentido, la psicología ha revelado distintos factores por lo cual ocurre dicha situación.

Conforme pasan los años, las amistades se van reduciendo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que tienen pocas amistades

Los profesionales de psicología tienen respuestas positivas al respecto. Como primer punto, aquellas personas que poseen pocas amistades en su etapa adulta han demostrado una necesidad de priorizar los vínculos profundos.

Es decir, tomaron la decisión de mantener cerca a aquellas personas que aporten algo positivo en sus vidas; eso se puede interpretar como tranquilidad mental y momentos agradables.

En una entrevista otorgada a CuerpoMente , la psicóloga Leticia Enjuto afirma que tanto hombres como mujeres en su etapa adulta comienzan a valorar las situaciones donde puedan demostrarse sin filtro alguno.

La persona que tiene pocas amistades ha preferido su tranquilidad mental por encima de la cantidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

“Puedes pasar una tarde entera con alguien y volver a casa con la sensación de que no has podido hablar de lo que verdaderamente te preocupa. En cambio, una conversación breve con una persona de confianza puede hacerte sentir escuchado y tranquilo”, añadió.

Enjuto también añade que contar con un círculo amical más reducido es producto de establecer límites. En una edad temprana, estos individuos intentaban mostrar una faceta más “empática”, pero la etapa adulta cambió esa visión.

En ese lapso de tiempo, se dan cuenta que no todas esas “amistades” les genera tranquilidad mental. Es así que comienzan a trazar límites para recuperar esa sensación de bienestar.

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