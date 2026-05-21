Ser ignorado por esa persona especial es una de las experiencias más “dolorosas” que cualquier individuo puede enfrentar; sin embargo, la ciencia señala que dicho “sufrimiento” no solo se trata de una simple tristeza. Distintos estudios psicológicos han realizado distintas investigaciones al respecto, obteniendo resultados sorprendentes: el rechazo emocional activa zonas de nuestra que procesa el malestar físico. A continuación, quiero explicarte cómo reacciona nuestro cerebro ante la indiferencia.

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Todas las personas han vivido dicha situación: ser ignorado por la persona que nos importa. En la actualidad, esta situación ocurre al momento de entablar una conversación por chat; todo parece bien y, repentinamente, te deja de responder los mensajes.

En ese momento, te preguntas cuál fue la razón para que dicha conversación por WhatsApp o Instagram no fluya; es ahí donde los pensamientos inundan tu cerebro y, en cuestión de segundos, sientes una sensación similar al dolor físico.

Existe una perspectiva interesante otorgada por Deming Adam Wang , doctor en Filosofía, al señalar en Psychology Today que la sensación de ser ignorado o excluido es tan intensa que puede afectar las percepciones sensoriales.

La sensación del rechazo ocasiona que el cerebro libre químicos similares al recibir un golpe. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La ‘Ley de hielo’, un acto que genera dolor

Este simple acto de ignorar a alguien o ser ignorado está ligado a la ‘Ley de hielo’, un comportamiento que tiene la capacidad de estimular áreas de la corteza cerebral, así lo explica el portal Mundo Psicólogos .

Por su parte, la psicóloga Miriam Salinas Gascon precisa que el ser ignorado enciende un proceso químico en el organismo equivalente al impacto de una agresión física. “Tanto la amígdala como la corteza cingulada se activan”, añadió la profesional.

Pese a ello, hay especialistas que consideran que este acto realizado por las personas no suele ser con mala intención, pues se trata de una conducta que funciona como un mecanismo de defensa para lidiar con problemas relacionales complejos que los individuos no saben cómo resolverlos.

Genera dudas sobre la autoestima

Adam Wang señala en su artículo que dicha práctica afecta el estado emocional de la persona que recibe dicha conducta , pues ésta se realiza preguntas de qué hizo mal para ser ignorada. Es posible que el afectado haga un recordatorio de las palabras, acciones o comportamientos para identificar si cometió algún error.

También explicó que, en ocasiones, la indiferencia es interpretada por los afectados como una señal de que no poseen el valor suficiente para captar el interés ajeno. Dicha percepción puede intensificarse cuando existe una diferencia de posición o nivel social con la persona que nos importa.

En pocas palabras, cuando el individuo es ignorado por la persona que aprecia, su autovaloración puede deteriorarse progresivamente.

Cuando la persona experimenta el rechazo o es frecuentemente ignorada puede afectar su autoestima considerablemente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

A qué edades afecta más el ser rechazado

El Centro Neurológico Central de Guatemala especifica que existen tres etapas donde una persona puede sentir un “profundo dolor” al ser rechazado por aquellos que aprecia:

Infancia (de 6 a 12 años)

Adolescencia (de 12 a 18 años)

Adultez temprana (de 18 a 25 años)

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