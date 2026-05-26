Para muchos, es una escena tan cotidiana que hasta bromean con que se está perdiendo la memoria, pero el fondo es otro. Es común que, en medio de una conversación, se nos escape una palabra y por más que intentemos pronunciarla, esta no sale de nuestros labios. Muchas personas piensan que eso es solo un despiste o señal de falta de atención; sin embargo, la psicología y la neurociencia indican que este olvido responde a un fenómeno mental frecuente y bien estudiado conocido como “en la punta de la lengua” (tip-of-the-tongue, TOT). Aquí te explico lo que necesitas saber para entenderte mejor, ya que no es una prueba de baja inteligencia, sino que es parte del funcionamiento normal de la memoria y el lenguaje.

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Lo que afirma la psicología sobre olvidarte lo que ibas a decir: la verdad sobre el fenómeno “en la punta de la lengua”

Llamado también síndrome de Lethe, ocurre cuando el cerebro tiene el concepto exacto de lo que quiere decir, pero falla temporalmente la conexión entre la idea (el significado) y su forma hablada (el sonido).

Según la American Psychological Association (APA), el fenómeno TOT es una forma de fallo en el acceso léxico: la información sobre la palabra existe en la memoria, pero el proceso que la trae a la conciencia no completa su recorrido. Estudios revisados por la National Institutes of Health (NIH) explican que durante un episodio TOT la persona suele recuperar características de la palabra (como su primera letra, número de sílabas o el significado), pero no la forma exacta.

Además, un estudio hecho por científicos y publicado en el National Center for Biotechnology Information mostró que el cerebro tiene el concepto exacto de lo que pretende expresar, pero falla temporalmente el acceso hacia esa palabra. Eso sí, no tiene por qué suponer un problema de salud cerebral, psicológica o psiquiátrica.

Las investigaciones muestran que los TOT son más frecuentes con la edad, aunque no son exclusivos de personas mayores. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué ocurre el fenómeno de la “palabra en la punta de la lengua”

Lo primero que hay que saber es que no se trata de algo que le pase únicamente a las personas mayores, pero sí tiene que ver con la edad. Un informe de la Harvard Medical School señala que el declive en la velocidad de recuperación de palabras es parte del envejecimiento normal del cerebro, sin que ello implique demencia. Además, factores como el cansancio, el estrés, hablar en un segundo idioma o cambios emocionales aumentan la probabilidad de que ocurra un bloqueo temporal de la palabra.

Aquí es donde resulta importante entender que mientras que este fenómeno ocurra de manera ocasional, no es algo que te deba preocupar, pero si aparece de forma recurrente y llega acompañado de desorientación, pérdidas de memoria o de problemas para seguir conversaciones de forma activa, lo mejor es consultar a un médico porque se puede estar frente a un tema de salud más grave.

Normalmente, la palabra se "desbloquea" minutos después, cuando el área del cerebro descansa y logra establecer el enlace neuronal completo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué hacer cuando olvidas la palabra que querías decir

Aunque te pueden hacer pasar un momento incómodo y dejarte pensando por varios segundos, los TOT suelen resolverse de forma espontánea: la palabra acaba apareciendo minutos después o cuando cambias de tema. Para acelerar la recuperación puedes:

Buscar pistas: recordar la primera letra o el número de sílabas ayuda.

Cambiar de estrategia: describir la palabra o dar sinónimos puede “desbloquear” el acceso.

Relajarte y respirar: el estrés empeora el bloqueo temporal.

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