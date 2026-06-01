Seguramente te ha pasado: estás a punto de brindar tu opinión o realizar una tarea importante y, repentinamente, tu mente queda en blanco. Aunque ese instante suele generar frustración, la psicología revela que dicha situación esconde un proceso fascinante y positivo para tu salud mental. Lejos de ser una falla, este bloqueo temporal es una señal de que tu mente está trabajando a máxima velocidad para tu beneficio. Esta nota te revelará más detalles al respecto.

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Nadie está libre de ello; le suele ocurrir hasta la persona que presenta una buena concentración. Es como si se tratase de un momento de desconexión a pesar que tenías toda la intención de hablar o realizar una acción.

Es una práctica que puede durar segundos o hasta incluso minutos y, como arte de magia, nuevamente recordamos lo que habíamos planificado en un comienzo.

Posiblemente consideres que quedar “con la mente en blanco” se debe a que tienes poca retención memorial o te está afectando ciertos problemas diarios, pero no sería necesariamente lo que tú consideres, ya que la psicología brinda otra perspectiva al respecto.

Este proceso suele durar un par de segundos o minutos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Una relación con el efecto puerta

Este fenómeno en común tiene una explicación en el ámbito psicológico. Partiendo de la premisa de la Universidad de Notre Dame, la mente humana no procesa las vivencias cotidianas como una secuencia continua, sino que organiza la realidad a partir de las distintas situaciones que atravesamos o ante la aparición de sucesos novedosos.

Para que tengas una mejor comprensión, te brindaré un ejemplo. Cuando cruzas una puerta, tu cerebro lo asocia como un nuevo “capítulo” de tu día e incentiva al sistema cognitivo en ajustarse a dicha realidad.

Entonces, los pensamientos o las acciones que querías realizar justo antes de cruzar pierden prioridad y tendrás dificultades para recordarlas a la brevedad posible.

Cuando una persona comienza a realizar otras acciones, el cerebro tiende a olvidar lo que se planificó en un principio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Su relación con la ansiedad

Especialistas en la ciencia que estudian el comportamiento humano vinculan la ansiedad con quedarse en blanco. ¿Por qué? Pues presenta una reacción neuroquímica en cadena que suele afectar el sistema nervioso y a la memoria.

Entonces, cuando te sientes estresado por distintas responsabilidades que no logras resolver, tus glándulas suprarrenales segregan una variedad de hormonas conocidas como glucocorticoides, las cuales no te permiten recordar con facilidad o acceder a recuerdos que almacenaste.

La presencia elevada de esta hormona entorpece las funciones del hipocampo, así explica el portal Psicología y Mente en su reporte.

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