Asumir la responsabilidad de proteger y guiar a los hermanos más pequeños desde la infancia es una tarea que tiene una repercusión positiva en el camino hacia la adultez. Lejos de ser una simple tarea del hogar, la psicología revela que este rol temprano es capaz de moldear la personalidad de manera increíble. Te invito a leer esta nota compelta para que descubras más detalles sobre esta vivencias infantiles que suelen reconfigurar nuestro cerebro.

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Quizás tú seas el hijo mayor de tu familia; representas un modelo para tus hermanos menores. Tu finalidad será que tomen el mejor camino en sus vidas, evitando que realicen los errores que algunas vez cometiste en años anteriores.

Es así que cuidas de ellos, posiblemente desde que eran pequeños, ya sea ayudándoles en arreglar sus cosas o, incluso, formando parte de las escenas recreativas que crean.

Quizás consideres que se trata de una simple acción que todo hermano mayor debe realizar, pero dicha responsabilidad tiene un significado importante en la psicología, ya que es capaz de transformar tu perfil emocional con el pasar de los años.

Un estudio publicado por Current Opinion in Psychology , específica que dicho vínculo se consolida como uno de los entornos iniciales para el desarrollo de habilidades sociales dentro del hogar. Mediante ese lazo, las personas asimilan sus primeras experiencias de convivencia y adoptan conductas prosociales, las cuales son clave para el apoyo mutuo y la vida en comunidad.

El vínculo entre hermanos permite el desarrollo de ciertas habilidades emocionales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Se crea un perfil emocional positivo

Distintos estudios psicológicos concuerdan en que cumplir con este rol permite el desarrollo de distintas habilidades emocionales, entre las que destaca la madurez temprana, el sentido de responsabilidad y la empatía.

Por lo tanto, el hermano mayor no actúa con impulso ante una decisión, sino que reflexiona las posibles consecuencias cuando quiera reaccionar ante una situación inesperada. Es más, analiza cómo podría afectar sus acciones a la contraparte.

Es más, los especialistas de Science Direct señalaron que la convivencia diaria entre hermanos resultan fundamentales en el desarrollo social de las personas; estas dinámicas familiares tempranas aportan decisivamente en la forma en que los individuos aprenden a relacionarse con su entorno.

Cuidar a los hermanos menores te permite madurar emocionalmente, según estudios psicológicos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Puede generar un desgaste emocional si la responsabilidad excesiva

Como dice el refrán: “todo en exceso es dañino”. Los expertos en salud mental también derivan que si el hermano mayor asume mucha responsabilidad para cuidar a sus hermanos, a tal punto de convertirse en sus “padres”, puede generar un profundo desgaste.

Para el psicólogo Nick Wignall, la autoconciencia es una habilidad que requiere tiempo y práctica para desarrollarse. Al no haber dispuesto de este proceso durante el crecimiento, la persona puede llegar a una etapa adulta sin una identidad establecida .

Entonces, ocasionaría que los individuos busquen constante de validación; como consecuencias, adoptan conductas complacientes para priorizar el bienestar y la facilidad de los demás.

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